Cordillera 2026 confirma fechas: esto se sabe del festival

¿Qué se sabe del Festival Cordillera 2026?

Por ahora, los organizadores no han anunciado el cartel de artistas, las etapas de preventa ni los precios de la boletería para 2026. La información confirmada hasta el momento se limita a las fechas y al lugar del evento, por lo que los detalles principales de la programación deberán ser revelados en los próximos meses.

El regreso al Parque Simón Bolívar mantiene al festival en el escenario donde ha desarrollado sus ediciones anteriores. Este espacio se ha consolidado como uno de los principales puntos para conciertos masivos en Bogotá y ha recibido las últimas versiones del Cordillera.

Un festival centrado en la música latina

Desde su creación, el Festival Cordillera ha construido su identidad alrededor de la música en español y los sonidos latinoamericanos. En sus ediciones anteriores han pasado por sus escenarios artistas de géneros como rock, pop, salsa, ska, música alternativa y fusiones urbanas.

La edición de 2025, por ejemplo, reunió en el Parque Simón Bolívar a nombres como Carlos Vives, Rubén Blades, Fito Páez, Miguel Bosé, Zoé, Los Auténticos Decadentes, Belanova, Los Bunkers y otros artistas de la región.

Con la confirmación de las fechas, el siguiente paso será conocer cuándo comenzará la venta de entradas y qué artistas harán parte del Festival Cordillera 2026. Hasta ahora, la organización no ha entregado un calendario oficial para esos anuncios.