Cordillera 2026 confirma fechas: esto se sabe del festival

El Festival Cordillera 2026 confirmó las fechas de su próxima edición en Bogotá. El evento se realizará el 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar, aunque el cartel oficial de artistas todavía no ha sido revelado.
El Festival Cordillera volverá en 2026 al Parque Simón Bolívar, en Bogotá. La organización confirmó que la nueva edición del evento se realizará los días 12 y 13 de septiembre, manteniendo el formato de dos jornadas que ha caracterizado al festival en sus últimas versiones.
El anuncio fue hecho a través de las redes sociales oficiales del festival, con una publicación en la que se lee: “El agua es el camino más antiguo de la música latina. Nos vemos el 12 y 13 de septiembre”. Con ese mensaje, el evento empezó a mover la expectativa entre los asistentes, que ahora esperan conocer la programación completa.
¿Qué se sabe del Festival Cordillera 2026?
Por ahora, los organizadores no han anunciado el cartel de artistas, las etapas de preventa ni los precios de la boletería para 2026. La información confirmada hasta el momento se limita a las fechas y al lugar del evento, por lo que los detalles principales de la programación deberán ser revelados en los próximos meses.
El regreso al Parque Simón Bolívar mantiene al festival en el escenario donde ha desarrollado sus ediciones anteriores. Este espacio se ha consolidado como uno de los principales puntos para conciertos masivos en Bogotá y ha recibido las últimas versiones del Cordillera.
Un festival centrado en la música latina
Desde su creación, el Festival Cordillera ha construido su identidad alrededor de la música en español y los sonidos latinoamericanos. En sus ediciones anteriores han pasado por sus escenarios artistas de géneros como rock, pop, salsa, ska, música alternativa y fusiones urbanas.
La edición de 2025, por ejemplo, reunió en el Parque Simón Bolívar a nombres como Carlos Vives, Rubén Blades, Fito Páez, Miguel Bosé, Zoé, Los Auténticos Decadentes, Belanova, Los Bunkers y otros artistas de la región.
Con la confirmación de las fechas, el siguiente paso será conocer cuándo comenzará la venta de entradas y qué artistas harán parte del Festival Cordillera 2026. Hasta ahora, la organización no ha entregado un calendario oficial para esos anuncios.