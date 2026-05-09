Inicio
Bogotá

Cordillera 2026 confirma fechas: esto se sabe del festival

Sáb, 09/05/2026 - 11:59
El Festival Cordillera confirmó las fechas de su edición 2026 en Bogotá. El cartel de artistas y la boletería aún no han sido anunciados.
Cordillera 2026 confirma fechas: esto se sabe del festival
Créditos:
Festival Cordillera

El Festival Cordillera 2026 confirmó las fechas de su próxima edición en Bogotá. El evento se realizará el 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar, aunque el cartel oficial de artistas todavía no ha sido revelado.

El Festival Cordillera volverá en 2026 al Parque Simón Bolívar, en Bogotá. La organización confirmó que la nueva edición del evento se realizará los días 12 y 13 de septiembre, manteniendo el formato de dos jornadas que ha caracterizado al festival en sus últimas versiones.

El anuncio fue hecho a través de las redes sociales oficiales del festival, con una publicación en la que se lee: “El agua es el camino más antiguo de la música latina. Nos vemos el 12 y 13 de septiembre”. Con ese mensaje, el evento empezó a mover la expectativa entre los asistentes, que ahora esperan conocer la programación completa.

 

 

¿Qué se sabe del Festival Cordillera 2026?

Por ahora, los organizadores no han anunciado el cartel de artistas, las etapas de preventa ni los precios de la boletería para 2026. La información confirmada hasta el momento se limita a las fechas y al lugar del evento, por lo que los detalles principales de la programación deberán ser revelados en los próximos meses.

El regreso al Parque Simón Bolívar mantiene al festival en el escenario donde ha desarrollado sus ediciones anteriores. Este espacio se ha consolidado como uno de los principales puntos para conciertos masivos en Bogotá y ha recibido las últimas versiones del Cordillera.

Un festival centrado en la música latina

Desde su creación, el Festival Cordillera ha construido su identidad alrededor de la música en español y los sonidos latinoamericanos. En sus ediciones anteriores han pasado por sus escenarios artistas de géneros como rock, pop, salsa, ska, música alternativa y fusiones urbanas.

La edición de 2025, por ejemplo, reunió en el Parque Simón Bolívar a nombres como Carlos Vives, Rubén Blades, Fito Páez, Miguel Bosé, Zoé, Los Auténticos Decadentes, Belanova, Los Bunkers y otros artistas de la región.

Con la confirmación de las fechas, el siguiente paso será conocer cuándo comenzará la venta de entradas y qué artistas harán parte del Festival Cordillera 2026. Hasta ahora, la organización no ha entregado un calendario oficial para esos anuncios.

Música
Bogotá
Cultura
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Ley Nuclear avanza en Senado: ¿qué falta para que sea ley?
Congreso de Colombia
El proyecto superó un nuevo debate, pero aún debe ser agendado en la plenaria del Senado antes del cierre legislativo.
Política
Santos revela cómo fueron sus últimos contactos con Vargas Lleras
Santos recordó sus últimas llamadas con Vargas Lleras
Santos recordó sus últimos contactos con Germán Vargas Lleras y habló de la relación política que tuvieron en el Gobierno.
Política
De La Espriella denuncia supuesto plan para atentar contra él
De La Espriella denuncia posible plan de atentado
La campaña de Abelardo De La Espriella pidió reforzar su seguridad tras recibir información sobre un posible atentado.
Bogotá
Cordillera 2026 confirma fechas: esto se sabe del festival
Cordillera 2026 confirma fechas: esto se sabe del festival
El Festival Cordillera confirmó las fechas de su edición 2026 en Bogotá. El cartel de artistas y la boletería aún no han sido anunciados.