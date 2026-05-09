La Encuesta Bienal de Cultura Ciudadana 2025 reveló que el 68,8 % de los bogotanos se siente orgulloso de vivir en la ciudad, una cifra que aumentó frente al 52,6 % registrado en 2023. Además, el 72,5 % considera que otros ciudadanos también sienten admiración por Bogotá, consolidando ese sentimiento como una percepción colectiva.



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La gastronomía, la oferta cultural, los equipamientos culturales y el patrimonio histórico aparecen entre las principales razones de ese orgullo ciudadano.

El estudio, realizado a 5.860 personas en las 20 localidades de Bogotá, mostró además que el Índice de Cultura Ciudadana subió de 0,465 a 0,510 entre 2023 y 2025, acercándose a los niveles de 2021.

Persisten retos en seguridad, género y convivencia

Aunque mejoró la percepción de confianza en la administración distrital y disminuyó la sensación de inseguridad, la encuesta evidenció tensiones cotidianas en convivencia y cultura ciudadana.

El 69,2 % de las personas aseguró haber presenciado evasión de pago en TransMilenio, mientras que el 66 % vio peatones cruzando por lugares prohibidos o vehículos estacionados en zonas indebidas.

Además, persisten preocupaciones en equidad de género: el 48 % cree que las mujeres son mejores para las labores del hogar y el 43 % considera que una mujer permanece en una relación violenta porque “le gusta”.

La cultura ambiental fue la única dimensión que retrocedió en la medición, especialmente por problemas relacionados con el manejo de residuos y la disposición de basura en espacios públicos.