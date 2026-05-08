YouTube presentará en Bogotá la segunda edición de Amplify-HER en Colombia, una iniciativa dirigida a fortalecer la presencia de mujeres en la industria musical y cerrar brechas dentro del ecosistema digital.

El workshop reunirá a 90 mujeres del sector, entre ellas artistas y profesionales de la industria, con el objetivo de entregarles herramientas prácticas, estratégicas y espacios de conexión con expertas del sector.

De acuerdo con la información oficial, esta edición busca profundizar en el dominio técnico y creativo de la plataforma, con sesiones sobre optimización avanzada, gestión de Canales Oficiales de Artista, contenidos multiformato y narrativa audiovisual.

Herramientas para crecer en el ecosistema digital

La agenda también incluirá temas como protección de derechos de autor, uso de inteligencia artificial en procesos creativos y estrategias para ampliar el alcance de audiencias mediante campañas específicas para música.

“En YouTube Music celebramos el talento femenino y estamos comprometidos con fortalecer el ecosistema. Somos un aliado real para las artistas, impulsamos su crecimiento y queremos seguir construyendo una comunidad musical vibrante e inclusiva. Amplify-HER es un paso más en nuestro compromiso de que sus voces resuenen con fuerza”, afirmó Andrea Barbosa, líder de relaciones con artistas de YouTube Music Latinoamérica.

La iniciativa estará estructurada en varios ejes, entre ellos la amplificación de voces diversas, la conexión con modelos a seguir, el networking estratégico y la construcción colectiva.

Este año, además, el evento contará con un bloque de Speed-Dating Creativo, pensado para promover alianzas entre artistas y líderes del sector. También habrá un taller de retroalimentación directa con el equipo de YouTube Music y una charla magistral sobre planificación estratégica a cargo de María Ramírez, fundadora de Queen Street Talent.

Según YouTube, Amplify-HER busca contribuir a una industria musical más equitativa, en la que la tecnología y la creatividad ayuden a potenciar las carreras de mujeres que están construyendo el futuro de la música en Colombia.