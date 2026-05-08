La polémica entre Alexa Torres y su expareja Jhorman Toloza continúa escalando y ahora tomó un rumbo aún más delicado. Lo que inicialmente parecía una ruptura mediática relacionada con La Casa de los Famosos se transformó en un conflicto marcado por acusaciones de amenazas, presuntos actos de hostigamiento y procesos legales cruzados.
En una reciente entrevista concedida a Red Viral, Toloza aseguró que la situación con la familia de la influenciadora llegó a un punto crítico y afirmó sentirse en riesgo.
Jhorman Toloza denuncia supuestas amenazas de muerte
Durante la conversación, Jhorman Toloza aseguró que habría recibido intimidaciones por parte del entorno familiar de Alexa Torres tras la exposición pública de su ruptura.
"Los papás me tienen amenazado de muerte, porque son unas malas personas; son groseros, atarbanes y le roban a la hija y se la pasan estafándola”, declaró.
Las afirmaciones generaron una fuerte reacción en redes sociales, donde seguidores de ambas partes han tomado posiciones frente al conflicto.
Hasta el momento, la familia de Alexa Torres no se ha pronunciado oficialmente sobre estas acusaciones.
La relación se fracturó tras el paso de Alexa Torres por el reality
La separación entre la creadora de contenido y Toloza comenzó a hacerse pública después de la participación de Alexa en La Casa de los Famosos, programa en el que fue relacionada sentimentalmente con Tebi Bernal.
Según Toloza, varios comportamientos vistos durante el reality afectaron profundamente la relación y terminaron por destruir la confianza entre ambos.
“Yo no me voy a rebajar de ser el primero; y si ella quiere ir a hablar con el mozo que hable con el mozo, porque yo no estoy para eso”, expresó.
El joven también cuestionó algunas escenas protagonizadas por Torres dentro del programa, dejando ver el nivel de decepción que siente tras la ruptura.
“Siento más decepción que amor”: las declaraciones de Toloza
En la entrevista, Jhorman Toloza relató episodios que considera difíciles de superar y aseguró que el dolor emocional terminó reemplazando cualquier sentimiento afectivo hacia la influenciadora.
“No sé si también estaba permitido que en las noches ella meta la mano y le toque el miembro, o que ella tenga permitido besarse con él cuando está borracha, o bailarle casi desnuda”.
Posteriormente agregó:
Yo siento más decepción que amor
Las declaraciones rápidamente se viralizaron en plataformas digitales, aumentando la controversia alrededor de la expareja.