La polémica entre Alexa Torres y su expareja Jhorman Toloza continúa escalando y ahora tomó un rumbo aún más delicado. Lo que inicialmente parecía una ruptura mediática relacionada con La Casa de los Famosos se transformó en un conflicto marcado por acusaciones de amenazas, presuntos actos de hostigamiento y procesos legales cruzados.

En una reciente entrevista concedida a Red Viral, Toloza aseguró que la situación con la familia de la influenciadora llegó a un punto crítico y afirmó sentirse en riesgo.

Jhorman Toloza denuncia supuestas amenazas de muerte

Durante la conversación, Jhorman Toloza aseguró que habría recibido intimidaciones por parte del entorno familiar de Alexa Torres tras la exposición pública de su ruptura.

"Los papás me tienen amenazado de muerte, porque son unas malas personas; son groseros, atarbanes y le roban a la hija y se la pasan estafándola”, declaró.

Las afirmaciones generaron una fuerte reacción en redes sociales, donde seguidores de ambas partes han tomado posiciones frente al conflicto.

Hasta el momento, la familia de Alexa Torres no se ha pronunciado oficialmente sobre estas acusaciones.