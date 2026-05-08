El fuerte reclamo de Marbelle a Fajardo

Marbelle volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras reaccionar a la ausencia de algunos candidatos en un reciente debate político y lanzar una indirecta contra Sergio Fajardo.

La artista, reconocida por éxitos como Adicta al dolor, se ha consolidado en los últimos años como una de las voces más activas y polémicas dentro de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, utilizando sus redes sociales para opinar de forma directa sobre la actualidad política del país.

Marbelle reafirma su apoyo a Abelardo de la Espriella

De cara a la próxima contienda electoral en Colombia, Marbelle ha manifestado públicamente su respaldo al abogado y precandidato Abelardo de la Espriella, a quien considera una de las principales alternativas políticas para el país.

La cantante incluso ha participado en algunos encuentros y actividades relacionadas con la campaña del jurista, reiterando que representa “la salvación de Colombia”, según ha expresado en distintas publicaciones digitales.

La ausencia de Abelardo de la Espriella en debate generó críticas

La controversia surgió luego de un reciente debate político en el que participaron figuras como Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López.

Sin embargo, la ausencia de Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda no pasó desapercibida y provocó comentarios entre los asistentes y usuarios en redes sociales.

Uno de los más críticos fue Sergio Fajardo, quien cuestionó a quienes no asistieron al encuentro político.

Si no dan la cara en campaña, mucho menos gobernando

La respuesta de Marbelle a Sergio Fajardo

Como suele ocurrir con las discusiones políticas en redes sociales, las reacciones no tardaron en aparecer. Marbelle, conocida por responder de manera frontal a quienes critican a sus candidatos favoritos, decidió pronunciarse rápidamente.

La cantante respondió con un comentario cargado de ironía dirigido a Sergio Fajardo: