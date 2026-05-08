El fuerte reclamo de Marbelle a Fajardo

Marbelle volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras reaccionar a la ausencia de algunos candidatos en un reciente debate político y lanzar una indirecta contra Sergio Fajardo.
La artista, reconocida por éxitos como Adicta al dolor, se ha consolidado en los últimos años como una de las voces más activas y polémicas dentro de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, utilizando sus redes sociales para opinar de forma directa sobre la actualidad política del país.
Marbelle reafirma su apoyo a Abelardo de la Espriella
De cara a la próxima contienda electoral en Colombia, Marbelle ha manifestado públicamente su respaldo al abogado y precandidato Abelardo de la Espriella, a quien considera una de las principales alternativas políticas para el país.
La cantante incluso ha participado en algunos encuentros y actividades relacionadas con la campaña del jurista, reiterando que representa “la salvación de Colombia”, según ha expresado en distintas publicaciones digitales.
La ausencia de Abelardo de la Espriella en debate generó críticas
La controversia surgió luego de un reciente debate político en el que participaron figuras como Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López.
Sin embargo, la ausencia de Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda no pasó desapercibida y provocó comentarios entre los asistentes y usuarios en redes sociales.
Uno de los más críticos fue Sergio Fajardo, quien cuestionó a quienes no asistieron al encuentro político.
Si no dan la cara en campaña, mucho menos gobernando
La respuesta de Marbelle a Sergio Fajardo
Como suele ocurrir con las discusiones políticas en redes sociales, las reacciones no tardaron en aparecer. Marbelle, conocida por responder de manera frontal a quienes critican a sus candidatos favoritos, decidió pronunciarse rápidamente.
La cantante respondió con un comentario cargado de ironía dirigido a Sergio Fajardo:
“ usted se va a dormir a los debates… Imagínese
La frase desató cientos de reacciones y comentarios entre usuarios de plataformas digitales, muchos de ellos recordando el episodio viral en el que Fajardo fue captado aparentemente dormido durante un evento público, situación que en su momento dio origen a múltiples memes y burlas en internet.
Marbelle, entre la música y la confrontación política
Aunque Marbelle continúa siendo una de las artistas más reconocidas de la música popular colombiana, su presencia en el debate político ha cobrado cada vez más relevancia.
La intérprete ha sido una fuerte crítica del gobierno de Gustavo Petro y de varias figuras cercanas al oficialismo, postura que le ha generado tanto apoyo como cuestionamientos.
En redes sociales, sus publicaciones suelen convertirse rápidamente en tendencia debido al tono directo y confrontacional con el que aborda temas políticos y sociales.