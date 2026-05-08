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Hayley Williams traerá por primera vez su gira solista a Colombia

Vie, 08/05/2026 - 15:19
La vocalista de Paramore, Hayley Williams, confirmó su primer concierto solista en Colombia. La artista se presentará el 6 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá.
Hayley Williams traerá por primera vez su gira solista a Colombia
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La cantante estadounidense Hayley Williams, reconocida por liderar la banda Paramore, anunció su primer concierto solista en Colombia como parte de su gira “The Hayley Williams Show”.

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La artista se presentará el próximo 6 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, en un show que marcará su debut en solitario ante el público colombiano, luego de sus anteriores visitas junto a Paramore.

La noticia fue confirmada este jueves y rápidamente despertó expectativa entre los seguidores de la cantante, quien en los últimos años ha consolidado una faceta independiente paralela a su trayectoria con la agrupación estadounidense de rock alternativo.

El regreso de Hayley Williams a Bogotá

La última vez que Hayley Williams estuvo en Colombia fue el 13 de marzo de 2023, cuando Paramore se presentó en Bogotá durante la gira This Is Why Tour. Sin embargo, la banda ya había visitado el país en 2011, en la época del álbum Brand New Eyes.

Además de su carrera con Paramore, Williams también ha desarrollado proyectos musicales en solitario y colaboraciones destacadas. En 2010 participó en el éxito Airplanes del rapero B.o.B, canción que alcanzó los primeros lugares de Billboard, y grabó el tema Teenagers para la banda sonora de la película Diabólica tentación.

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En 2025 lanzó su tercer álbum como solista, Ego Death at a Bachelorette Party, publicado bajo su sello independiente Post Atlantic, trabajo con el que ahora emprende una nueva gira internacional.

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