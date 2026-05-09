Durante mayo, la capital ofrece una variada agenda para compartir con mamá y recorrer espacios que destacan el emprendimiento local, la creatividad y la oferta cultural de la ciudad.

Ferias, conciertos y experiencias para disfrutar el Día de la Madre

Uno de los lugares recomendados es el Distrito Creativo Los Anticuarios, ubicado en la calle 79 entre carreras Séptima y Novena, donde este 9 y 10 de mayo se realizará la activación especial “La calle se viste de flores”. El corredor reunirá propuestas de moda, diseño, antigüedades, restaurantes y experiencias pensadas para encontrar regalos y tomar fotografías.



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Otra opción es la feria ‘Hecho en Bogotá’, que llegará el sábado 9 de mayo a la plazoleta Carulla de la calle 85. Allí habrá productos de emprendimientos locales como chocolates, flores, artesanías, postres, moda y artículos para el hogar.

La Feria EVA Spring Edition también hace parte de la programación destacada. Del 7 al 10 de mayo, el Parque de la 93 y la Esquina de la 94 reunirán más de 520 marcas locales en un espacio dedicado a la moda, la gastronomía, el bienestar y el diseño.

Para quienes prefieren planes musicales, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán acogerá el sábado 9 de mayo el Homenaje Sinfónico a las Madres con la Filarmónica Metropolitana Distrito Capital. El concierto, con entrada gratuita, incluirá canciones de Rocío Dúrcal y Ana Gabriel interpretadas por la cantante mexicana Verónica Linares.



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La naturaleza también será protagonista. Los Cerros Orientales tendrán jornadas de caminatas y avistamiento de aves en el marco del Global Big Day, con actividades gratuitas en Quebrada La Vieja y otros espacios ambientales de la ciudad.

Además, las plazas distritales de mercado como La Perseverancia, La Concordia, Samper Mendoza y 7 de Agosto ofrecerán recorridos gastronómicos para descubrir sabores tradicionales bogotanos.

La programación cultural se complementa con actividades especiales de BibloRed en diferentes bibliotecas públicas, donde habrá lecturas, talleres, conversaciones y encuentros familiares para reflexionar sobre las maternidades desde el arte y la literatura.

Así, Bogotá se llena de actividades para celebrar el Día de la Madre con experiencias que mezclan cultura, diseño, gastronomía, música y naturaleza en distintos puntos de la ciudad.