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Planes para celebrar el Día de la Madre en Bogotá este fin de semana

Sáb, 09/05/2026 - 08:00
Ferias, conciertos, gastronomía, naturaleza y cultura hacen parte de los planes para celebrar el Día de la Madre en Bogotá durante mayo.
Planes para celebrar el Día de la Madre en Bogotá este fin de semana
Créditos:
Pixabay

Durante mayo, la capital ofrece una variada agenda para compartir con mamá y recorrer espacios que destacan el emprendimiento local, la creatividad y la oferta cultural de la ciudad.

Ferias, conciertos y experiencias para disfrutar el Día de la Madre

Uno de los lugares recomendados es el Distrito Creativo Los Anticuarios, ubicado en la calle 79 entre carreras Séptima y Novena, donde este 9 y 10 de mayo se realizará la activación especial “La calle se viste de flores”. El corredor reunirá propuestas de moda, diseño, antigüedades, restaurantes y experiencias pensadas para encontrar regalos y tomar fotografías.

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Otra opción es la feria ‘Hecho en Bogotá’, que llegará el sábado 9 de mayo a la plazoleta Carulla de la calle 85. Allí habrá productos de emprendimientos locales como chocolates, flores, artesanías, postres, moda y artículos para el hogar.

La Feria EVA Spring Edition también hace parte de la programación destacada. Del 7 al 10 de mayo, el Parque de la 93 y la Esquina de la 94 reunirán más de 520 marcas locales en un espacio dedicado a la moda, la gastronomía, el bienestar y el diseño.

Para quienes prefieren planes musicales, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán acogerá el sábado 9 de mayo el Homenaje Sinfónico a las Madres con la Filarmónica Metropolitana Distrito Capital. El concierto, con entrada gratuita, incluirá canciones de Rocío Dúrcal y Ana Gabriel interpretadas por la cantante mexicana Verónica Linares.

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La naturaleza también será protagonista. Los Cerros Orientales tendrán jornadas de caminatas y avistamiento de aves en el marco del Global Big Day, con actividades gratuitas en Quebrada La Vieja y otros espacios ambientales de la ciudad.

Además, las plazas distritales de mercado como La Perseverancia, La Concordia, Samper Mendoza y 7 de Agosto ofrecerán recorridos gastronómicos para descubrir sabores tradicionales bogotanos.

La programación cultural se complementa con actividades especiales de BibloRed en diferentes bibliotecas públicas, donde habrá lecturas, talleres, conversaciones y encuentros familiares para reflexionar sobre las maternidades desde el arte y la literatura.

Así, Bogotá se llena de actividades para celebrar el Día de la Madre con experiencias que mezclan cultura, diseño, gastronomía, música y naturaleza en distintos puntos de la ciudad.

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