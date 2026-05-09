Wendy Gabriela, una enfermera mexicana de 21 años que sobrevivió a un intento de feminicidio tras recibir 25 puñaladas, denunció que familiares de su agresor la están amenazando con difundir imágenes íntimas para obligarla a retirar los cargos.

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La joven, atacada presuntamente por su expareja Pedro Jared “N” en Ecatepec, Estado de México, continúa en recuperación física y psicológica mientras exige justicia y protección para ella y su familia.

Según relató durante una rueda de prensa, los familiares del acusado le habrían advertido que publicarían fotografías privadas suyas si continúa con el proceso judicial. Ante esto, su abogado, Carlos Mata, anunció que presentarán nuevas denuncias por extorsión y por posibles violaciones a la llamada Ley Olimpia, que sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

Un caso marcado por la violencia extrema

El caso de Wendy Gabriela ha causado conmoción en México por la gravedad del ataque. De acuerdo con reportes médicos citados por medios locales, la joven sufrió heridas en el rostro, cuello, tórax y abdomen, además de daños severos en órganos internos, lesiones pulmonares y afectaciones en las cuerdas vocales.

La enfermera permaneció en cuidados intensivos y requirió varias cirugías de emergencia tras el ataque, ocurrido luego de que decidiera terminar la relación con el agresor.



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Su defensa también denunció que algunos familiares de Pedro Jared “N” presuntamente se negaron a auxiliarla después de la agresión.

El señalado fue detenido el pasado 26 de abril en un centro de rehabilitación en Atlacomulco, en un operativo conjunto entre autoridades del Estado de México y la Secretaría de Marina. Además, cuatro de sus familiares fueron capturados por su posible participación en los hechos.

Wendy Gabriela pide protección y justicia

La joven aseguró que teme por su vida y la de su hija mientras avanza el proceso judicial. Por ello, su abogado solicitó medidas urgentes de protección para toda la familia y pidió que las nuevas amenazas sean incorporadas al expediente principal.

“Quiero justicia y que se aplique la pena máxima”, expresó Wendy Gabriela, quien actualmente enfrenta secuelas permanentes, entre ellas la pérdida de movilidad en uno de sus brazos y dificultades para alimentarse con normalidad.



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El caso también reabrió el debate sobre la violencia feminicida en México y las dificultades para registrar e investigar adecuadamente las tentativas de feminicidio, muchas veces clasificadas bajo otros delitos, lo que organizaciones feministas consideran una forma de invisibilización e impunidad.