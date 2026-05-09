Ana del Castillo revela su truco para mantenerse genuina

KyK: ¿Qué nos puedes decir de este nuevo álbum?

AdC: Para amar a una persona debes amarte primero tú, para que entre amor al mundo, pero también tienes que comenzar a sanar. Hay canciones de amor, hay canciones de despecho, hay canciones de cacho, hay canciones de todo. Viene muy variado el álbum, hay uno que se llama que Perdiste la batalla, hay otra que se llama Ahora te toca a ti, hay una que se llama Mírame, son varias temáticas y varias historias que yo pasé en el 2025, finales de 2024 también. Y cada, cada canción es una historia, de varios compositores, pero me caen completamente.

KyK: ¿Para ti qué significa ser un referente femenino en el vallenato y abrir las puertas a más mujeres dentro del género?

AdC: Eso es una bendición de Dios, primero, y que yo sea esa persona que motive a muchas mujeres que no se dejen de nadie, que si es su sueño cantar, hágalo con propiedad, que si le dicen que no, usted va es para adelante. Eso me llena de orgullo, de motivación también para mí. Cuando tú dices, ‘¿Algún día has pensado en tirar la toalla?’, no es de tirar la toalla, pero sí hay altos y bajos. Entonces eso también te motiva a decir, ‘No jodas, estás ayudando también a estas mujeres a que se metan en el vallenato, tú no puedes apagarte nunca’.