Ana del Castillo revela su truco para mantenerse genuina

Ana del Castillo ha tenido unos meses espectaculares, no solo firmó con Virgin Music en febrero de este año, también arrasó con su estilo en los Premios Lo Nuestro y ahora está lista para estrenar su nuevo álbum este 14 de mayo, llamado ‘X Amor a Mí’.
En entrevista con KienyKe.com, la artista vallenata nos contó varios detalles de su vida y su carrera, destacando como la música es la gran salvadora y el amor propio es la temática que la mueve en esta nueva aventura en la industria.
KienyKe: ¿Cómo haces para mantenerte siempre tan genuina?
Ana del Castillo: Tengo mis espacios a solas conmigo misma, yo también comparto con mi gente, tengo los mismos de siempre. También tengo ayuda profesional, porque eso es bueno también, tener un psicólogo que te oriente, tú agarras personas, a mí me encanta la gente, yo soy del pueblo y para el pueblo, me echan cuentos, historias, uno dice, ‘No, uno la pasa mal’, o la pasa barro y hay gente que la pasa peor que uno, pero eso también te carga, cuando tú tienes el roce de mucha gente también te carga y tú también necesitas buscar una ayuda, o sea, uno se siente agobiado, cuando hay mucha prensa, mucho foco y cuando ya tú llega a tu casa, no hay nada y es muy triste, pero no hay nada que obviamente uno no lo pueda arreglar.
Vea aquí la entrevista completa con Ana del Castillo:
KyK: ¿Qué nos puedes decir de este nuevo álbum?
AdC: Para amar a una persona debes amarte primero tú, para que entre amor al mundo, pero también tienes que comenzar a sanar. Hay canciones de amor, hay canciones de despecho, hay canciones de cacho, hay canciones de todo. Viene muy variado el álbum, hay uno que se llama que Perdiste la batalla, hay otra que se llama Ahora te toca a ti, hay una que se llama Mírame, son varias temáticas y varias historias que yo pasé en el 2025, finales de 2024 también. Y cada, cada canción es una historia, de varios compositores, pero me caen completamente.
KyK: ¿Para ti qué significa ser un referente femenino en el vallenato y abrir las puertas a más mujeres dentro del género?
AdC: Eso es una bendición de Dios, primero, y que yo sea esa persona que motive a muchas mujeres que no se dejen de nadie, que si es su sueño cantar, hágalo con propiedad, que si le dicen que no, usted va es para adelante. Eso me llena de orgullo, de motivación también para mí. Cuando tú dices, ‘¿Algún día has pensado en tirar la toalla?’, no es de tirar la toalla, pero sí hay altos y bajos. Entonces eso también te motiva a decir, ‘No jodas, estás ayudando también a estas mujeres a que se metan en el vallenato, tú no puedes apagarte nunca’.