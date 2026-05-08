El Padre Chucho lanzó una alerta pública tras descubrir una red de estafas que estaría utilizando su nombre, su imagen y hasta inteligencia artificial para engañar a fieles dentro y fuera del país.

Jesús Hernán Orjuela (su nombre real) denunció que delincuentes están ofreciendo falsas citas espirituales, supuestos exorcismos y hasta medicamentos fraudulentos a cambio de altas sumas de dinero, aprovechándose de la confianza y la vulnerabilidad emocional de muchas personas.

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Padre Chucho advierte sobre falsas citas de exorcismo

A través de sus plataformas digitales, el sacerdote explicó que los responsables del fraude incluso estarían usando herramientas tecnológicas para suplantar la identidad de miembros de su familia y generar credibilidad entre las víctimas.

“Han utilizado a mi familia para poder llegar a una cita de un exorcismo, supuestamente engañando a personas muy humildes. Se hacen pasar por mi hermano con inteligencia artificial diciendo que él les va a dar la cita”, denunció.

Según relató, los estafadores ofrecen encuentros espirituales falsos y solicitan pagos millonarios para supuestas consultas privadas en Estados Unidos.

Cobran hasta 1.200 dólares usando el nombre del sacerdote

El padre Chucho fue enfático al aclarar que ni él ni su familia gestionan citas espirituales pagas y aseguró que todo se trata de una estructura fraudulenta.

Mi hermano solo tiene un número. Él vive en Nueva York, pero él nunca da citas y no da citas para conmigo y mucho menos pide dinero

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes estarían cobrando hasta 2’700.000 pesos colombianos o incluso 1.200 dólares por falsas reuniones espirituales.

“Cobran 2’700.000 o lo cobran en dólares también, 1.200 dólares para una cita supuestamente en algún lugar de los Estados Unidos y eso es mentira”, afirmó el sacerdote.

También usan su imagen para vender medicamentos falsos

Además de las falsas consultas espirituales, el religioso alertó sobre otro tipo de engaño relacionado con productos farmacéuticos promocionados usando su imagen.

El sacerdote negó rotundamente cualquier vínculo con la venta de medicamentos o tratamientos milagrosos.

Yo digo: ‘No, los están engañando. Yo no estoy vendiendo ningún medicamento’. No se dejen engañar, no le paguen dinero a nadie

La situación ha generado preocupación entre sus seguidores y comunidades religiosas, especialmente porque muchos de los afectados serían personas en situaciones emocionales complejas.

El impacto de la inteligencia artificial en las estafas digitales

El caso del Padre Chucho vuelve a poner sobre la mesa el crecimiento de las estafas digitales potenciadas con inteligencia artificial.

Según expertos en ciberseguridad, los delincuentes utilizan cada vez más herramientas de clonación de voz, imágenes manipuladas y mensajes personalizados para generar confianza y convencer a las víctimas de entregar dinero o información personal.

En este caso, la reputación y cercanía del sacerdote con miles de creyentes habría sido utilizada como herramienta para ejecutar los engaños.

Padre Chucho pidió no enviar dinero ni compartir datos personales

Finalmente, el sacerdote hizo un llamado urgente a sus seguidores para verificar siempre cualquier información relacionada con su labor pastoral y evitar transferencias económicas a terceros.

El clérigo insistió en que no autoriza intermediarios, no vende medicamentos y no cobra dinero por encuentros espirituales o procesos religiosos.