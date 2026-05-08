¿Por qué la joyería es el mejor regalo para mamá en su día?

El Día de las Madres se convierte este año en una oportunidad para celebrar mucho más que un rol familiar. La reconocida marca de joyería Pandora presentó en Colombia su nueva campaña “Mamá y mucho más”, una propuesta que busca destacar la esencia, autenticidad y múltiples facetas de las mujeres que ejercen la maternidad.

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La iniciativa pone el foco en una visión moderna de la mamá actual: una mujer que además de cuidar, lidera, crea, inspira y construye su propia identidad desde diferentes escenarios de la vida.

“Mamá y mucho más”: la apuesta de Pandora para el Día de las Madres

Con esta campaña, Pandora busca alejarse de los estereotipos tradicionales para mostrar una representación más contemporánea y real de la maternidad.

Bajo el concepto “Mamá y mucho más”, la marca invita a reconocer a las madres como mujeres multifacéticas que combinan sensibilidad, autenticidad, fortaleza y estilo propio.