¿Por qué la joyería es el mejor regalo para mamá en su día?

El Día de las Madres se convierte este año en una oportunidad para celebrar mucho más que un rol familiar. La reconocida marca de joyería Pandora presentó en Colombia su nueva campaña “Mamá y mucho más”, una propuesta que busca destacar la esencia, autenticidad y múltiples facetas de las mujeres que ejercen la maternidad.
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La iniciativa pone el foco en una visión moderna de la mamá actual: una mujer que además de cuidar, lidera, crea, inspira y construye su propia identidad desde diferentes escenarios de la vida.
“Mamá y mucho más”: la apuesta de Pandora para el Día de las Madres
Con esta campaña, Pandora busca alejarse de los estereotipos tradicionales para mostrar una representación más contemporánea y real de la maternidad.
Bajo el concepto “Mamá y mucho más”, la marca invita a reconocer a las madres como mujeres multifacéticas que combinan sensibilidad, autenticidad, fortaleza y estilo propio.
La propuesta también conecta con nuevas dinámicas culturales y sociales en las que las mujeres redefinen constantemente lo que significa ser madre en la actualidad.
Cool Mom: la colección inspirada en mamás auténticas y modernas
Uno de los grandes protagonistas de la campaña es la colección “Cool Mom”, diseñada para mujeres que ven la moda y los accesorios como una extensión natural de su personalidad.
La línea incluye charms tipográficos, anillos, pulseras y collares pensados para adaptarse al estilo individual de cada persona, apostando por una estética fresca, versátil y contemporánea.
Según la marca, las piezas buscan convertirse en símbolos de identidad más que en simples accesorios, permitiendo expresar emociones, historias y momentos personales a través de la joyería.
Joyas con significado: la tendencia que gana fuerza en 2026
La nueva campaña de Pandora también refleja una tendencia cada vez más fuerte en el mundo de la moda y el gifting: regalar piezas con valor emocional y significado personal.
Desde diseños icónicos de la marca hasta propuestas más sofisticadas y modernas, la colección ofrece opciones para distintos estilos y generaciones, reforzando la idea de que cada mamá tiene una esencia única.
La marca busca así consolidarse como una alternativa para quienes desean transformar emociones y vínculos familiares en regalos memorables y personalizados.