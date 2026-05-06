Belleza libre, el proyecto que une a dos titanes de la industria

El comercio electrónico en el país da un paso clave hacia la innovación con la llegada de “Belleza Libre”, una iniciativa conjunta entre Mercado Libre y L’Oréal Groupe que busca transformar la forma en que los colombianos compran productos de cuidado personal, maquillaje y belleza.

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Disponible desde abril de 2025, esta propuesta combina descuentos de hasta el 40%, cupones exclusivos y herramientas tecnológicas como Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada, marcando un nuevo estándar en la experiencia de compra digital.

Colombia, un mercado clave para la belleza digital

El país se consolida como uno de los mercados más dinámicos de la región en el sector beauty. Según datos de la ANDI, en 2024 los consumidores colombianos invirtieron en promedio $250.000 anuales en productos de belleza y cuidado personal.

A esto se suma el crecimiento del interés en plataformas digitales: Mercado Libre registró 4,5 millones de búsquedas en la categoría, con un aumento del 27% en el último año, evidenciando una adopción acelerada del comercio electrónico.

Tecnología al servicio de la belleza: así funciona “Belleza Libre”

Uno de los pilares de esta iniciativa es la integración de soluciones de beautytech, una tendencia global que combina ciencia y tecnología para mejorar la experiencia del usuario.

Entre las herramientas destacadas se encuentra el Virtual Try-On, que permite a los usuarios:

Probar productos de maquillaje de forma virtual

Obtener diagnósticos personalizados de piel

Reducir la incertidumbre al comprar en línea

Además, la plataforma ofrece entregas rápidas entre 24 y 48 horas, junto con opciones de financiación, lo que fortalece la confianza del consumidor digital.

Marcas líderes y crecimiento del sector

Dentro del ecosistema de Mercado Libre, marcas reconocidas como La Roche-Posay y CeraVe —pertenecientes a L’Oréal Groupe— se posicionan entre las más vendidas, reflejando la alta demanda de productos dermatológicos y de cuidado especializado.

Este crecimiento también responde a un consumidor más informado, que busca soluciones personalizadas y productos respaldados por innovación científica.

Bogotá lidera las búsquedas en belleza online

El interés por la categoría presenta una distribución geográfica clara:

Bogotá y Cundinamarca concentran el 54% de las búsquedas

Antioquia aporta el 15%

Valle del Cauca representa el 9%

Estos datos reflejan cómo las principales ciudades están impulsando la adopción de nuevas formas de consumo digital.

Doménico Barbato, gerente general de Mercado Libre en Colombia, destacó que la tecnología es clave para acercar la innovación al consumidor, mientras que Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y la Región Andina, subrayó que el futuro de la belleza será cada vez más digital, personalizada e inclusiva.