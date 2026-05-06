Tras los reportes internacionales sobre un brote de hantavirus en un crucero en el océano Atlántico, que dejó varias personas fallecidas y casos en observación, expertos llaman a mantener la vigilancia, pero también a evitar alarmas innecesarias.

De acuerdo con el análisis compartido por la Universidad Nacional de Colombia, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que se trata de un evento grave, pero contenido, que no amerita restricciones en los viajes.

El infectólogo Jorge Cortés, del Hospital Universitario Nacional y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, explicó que la discusión debe centrarse en la evidencia científica disponible y no en percepciones amplificadas por brotes puntuales.

“El comportamiento del hantavirus es complejo y aún no completamente comprendido. En algunos escenarios se han observado brotes con alta mortalidad, pero esto puede generar una percepción sesgada, ya que no siempre se conoce cuántas personas estuvieron expuestas sin desarrollar síntomas”, explicó el profesor.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

El hantavirus pertenece a un grupo de virus zoonóticos, es decir, aquellos que se transmiten de animales a humanos. Sus principales reservorios son roedores silvestres y el contagio ocurre, por lo general, por contacto con sus secreciones, heces u orina en ambientes específicos.

En América, este virus suele producir un síndrome respiratorio que inicia con síntomas inespecíficos como fiebre, dolor de cabeza y malestar general, y puede avanzar hacia una neumonía severa. Esta forma clínica ha sido descrita con mayor frecuencia en países como Chile, Argentina y algunas regiones de Estados Unidos.

En Asia y Europa, en cambio, se han identificado variantes que pueden generar síndromes hemorrágicos, con mayor riesgo de complicaciones por sangrado. Según los expertos, esto demuestra que no se trata de un virus con un único comportamiento clínico, sino de un grupo con manifestaciones diversas.

“Inicialmente el cuadro clínico se puede confundir con otras infecciones respiratorias, lo que dificulta su diagnóstico temprano. No existe un tratamiento antiviral específico, por lo que el manejo se basa en soporte clínico, especialmente en unidades de cuidado intensivo en los casos más graves”, añadió Cortés.

Uno de los interrogantes más frecuentes tras el caso del crucero es si el hantavirus puede transmitirse entre personas. Según el infectólogo, la evidencia científica más sólida indica que, en la mayoría de los casos, esta forma de transmisión es extremadamente limitada o inexistente.

“Algunos estudios han sugerido transmisión persona a persona, pero aquellos de mejor calidad metodológica no han logrado demostrarlo consistentemente. En general estos virus se transmiten de manera eficiente entre roedores, pero no entre humanos”, señaló.

¿Qué significa para Colombia?

En Colombia no se han registrado casos clínicos confirmados de hantavirus en humanos. Sin embargo, algunos estudios han identificado anticuerpos en roedores de regiones del norte del país, lo que sugiere una posible circulación del virus en ecosistemas específicos.

“Esto no significa que exista un riesgo inmediato para la población. La presencia del virus en animales no implica necesariamente transmisión a humanos”, aclaró el especialista.

Cortés explicó que estos virus tienen una fuerte relación con su entorno geográfico y con las especies de roedores que los albergan, lo que limita su expansión a nuevas regiones.

Aunque el hantavirus hace parte de los virus vigilados por organismos internacionales por su potencial zoonótico, el experto sostuvo que no hay evidencia actual que indique una amenaza inminente de pandemia.

“La próxima pandemia probablemente será causada por un agente aún desconocido, lo que la OMS denomina como ‘Enfermedad X’. El hantavirus está en la lista de vigilancia, pero no hay evidencia actual que sugiera que estamos frente a un evento de ese tipo”, enfatizó.

Mientras avanzan las investigaciones sobre el brote del crucero, las autoridades sanitarias internacionales continúan evaluando posibles exposiciones y monitoreando a los contactos durante el periodo de incubación, que puede extenderse hasta 18 días.

“Estamos ante un evento en estudio, con información aún limitada. Es importante mantener la vigilancia, pero también la calma. La mayoría de los contactos con este tipo de virus no derivan en enfermedad grave”, concluyó el infectólogo.