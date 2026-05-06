Uno de cada cinco adolescentes sufrió abuso sexual por tecnología en Colombia

Uno de cada cinco adolescentes en Colombia, el 21 %, fue víctima de abusos y explotación sexual a través de la tecnología en el último año. Eso equivale a 860.000 menores de entre 12 y 17 años, según un estudio de Unicef e Interpol presentado este miércoles.

"Las tecnologías digitales ofrecen oportunidades únicas para garantizar los derechos de la infancia y reducir desigualdades, pero también introducen riesgos que deben ser comprendidos y abordados", aseguró la representante de Unicef en Colombia, Tanya Chapuisat, durante la presentación del informe en Bogotá.

La investigación, titulada Disrupting Harm, abarca 25 países y se realizó a partir de una encuesta a 999 adolescentes colombianos de entre 12 y 17 años. Además, incluyó entrevistas con sobrevivientes, familias, autoridades y profesionales de la justicia y de los servicios de atención.

Las cifras del estudio

Los resultados muestran que las niñas y adolescentes mujeres son las más afectadas. El 25 % de las encuestadas reportó haber sido víctima de este tipo de violencias, frente al 17 % de los niños y adolescentes hombres.

El informe también advierte que la niñez que vive en zonas rurales está más expuesta. Allí la afectación llega al 29 %, mientras que en las zonas urbanas se ubica en el 17 %.

Entre las formas de violencia más reportadas aparecen la recepción de imágenes sexuales no deseadas (15 %), las ofertas de dinero o regalos a cambio de fotos sexuales (6 %), la presión para compartir contenido sexual (5 %), las amenazas con difundir imágenes íntimas (3 %) y la extorsión sexual (2 %).

El estudio también identificó el uso de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales de niñas, niños y adolescentes, una práctica que genera preocupación porque podría volverse más frecuente a medida que estas tecnologías sean más accesibles.

"Para hacer frente a este desafío se requiere una acción conjunta de la sociedad civil, el gobierno, las organizaciones internacionales, las plataformas en línea, los padres y las comunidades", agregó el líder de proyectos de ECPAT, Fabio González.

Redes sociales, entornos digitales y agresores

Cerca de la mitad de los casos en Colombia ocurrieron a través de redes sociales, principalmente en Facebook, seguida de WhatsApp e Instagram. Además, el 14 % se presentó en plataformas de videojuegos.

El estudio resalta que en este fenómeno también inciden la industria de cámaras web y la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en contextos de viajes y turismo.

"Impulsadas por las necesidades económicas, estas prácticas proliferan como alternativas laborales en contextos con pocas oportunidades", señala el informe.

Los datos de la encuesta muestran, además, que el 50 % de los abusos fue cometido por alguien a quien la víctima ya conocía, incluidos familiares (22 %), parejas (14 %) o amistades (14 %). En el 21 % de los casos, el agresor era una persona desconocida, mientras que en el 17 % fue otro niño, niña o adolescente.