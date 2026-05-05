En Colombia también se hace ron blanco de calidad

La industria de los destilados en Colombia está viviendo un punto de inflexión. Lo que durante años estuvo dominado por grandes marcas internacionales comienza a transformarse bajo el impulso de una nueva generación de consumidores que prioriza el origen, la autenticidad y la calidad por encima de la tradición importada.
En ese escenario emergente, las propuestas independientes empiezan a ganar terreno con una apuesta clara: elevar el perfil del producto local hasta estándares internacionales. Es allí donde aparece Monte Manglar, una marca que desde el Caribe colombiano traza una hoja de ruta ambiciosa para redefinir el lugar de los destilados de caña en el país.
Fundada hace cinco años, Monte Manglar nació con una intención concreta: abrir camino a una nueva generación de destilados colombianos. Desde sus inicios, la marca buscó romper con la inercia de una categoría históricamente concentrada en multinacionales, apostándole al potencial de la caña nacional como base para crear productos con identidad propia y proyección global.
Hoy, ese propósito evoluciona hacia una visión más amplia. La compañía no solo se enfoca en el desarrollo de nuevos destilados, sino que impulsa una estrategia orientada a fortalecer toda la cadena productiva desde lo local. La meta es clara: contribuir al crecimiento de la industria, generar oportunidades para productores y emprendedores, y consolidar un ecosistema más competitivo alrededor de la caña colombiana. A propósito, en KienyKe.com conversamos con Beto García, Cofundador y Gerente General de esta firma independiente y local para conocer más sobre esta nueva aventura.
KienyKe: ¿Cómo tomaron la decisión de expandirse hacia el ron?
Beto García: Fugitivos nació en 2020 con el propósito de contribuir al desarrollo y elevar el estándar de la industria local de bebidas premium. Surgimos en un mercado dominado por marcas internacionales, y donde la mayoría de propuestas nacionales solían limitarse al regionalismo, dejando de lado la innovación. Desde el inicio, la caña de azúcar ha estado en nuestro ADN: un ingrediente que conecta profundamente con nuestra identidad y cultura.
Nuestro propósito se mantiene más vivo que nunca y la caña sigue siendo nuestro ADN y el corazón de todo lo que hacemos. Por eso, anteponiendo nuestra misión y sueño decidimos expandirnos hacia el ron de caña, una categoría emblemática de Latinoamérica que nos permite generar un impacto aún mayor a nivel local y seguir poniendo a Colombia en el mapa desde la innovación y el emprendimiento, sin perder nunca nuestra identidad ni la conexión profunda con nuestra cultura.
KyK: ¿Qué lección les dejó el viche que pudieron aplicar con el ron?
BG: El Viche nos dejó enseñanzas que hoy guían cada paso de nuestra empresa. Durante cuatro años con Monte Manglar aprendimos que la honestidad, la resiliencia, la valentía y la inteligencia emocional son la base para construir una cultura sólida y sostenible como emprendedores y enfrentar cualquier desafío.
KyK: ¿Por qué apostarle al ron blanco y cuál es la diferencia, o los beneficios, sobre el negro?
BG: El ron blanco es el gran clásico del Caribe latinoamericano y una de las expresiones más auténticas del destilado de caña. Ha estado profundamente arraigado en nuestra cultura durante generaciones; sin embargo, en Colombia aún no ha recibido el reconocimiento que merece, considerando todo su potencial y valor como expresión de la caña de azúcar.
Su atractivo radica en un perfil limpio, ligero y bien definido, donde se expresa con claridad la frescura y el carácter natural de la caña de azúcar. Hoy, además, tiene un peso muy relevante en la categoría: según las estadísticas de Passport - Euromonitor International, representa cerca del 40% del consumo de ron en la región y está alineado con una tendencia global hacia bebidas más auténticas y versátiles. En contraste, según la misma fuente, en Colombia el ron blanco representa menos del 1% de la categoría de rones. Por eso quisimos re imaginarlo, creando una expresión única que sorprenda al consumidor, despierte todos los sentidos, y le devuelva el lugar que merece.
La diferencia fundamental frente al ron oscuro está en el proceso y tiempo de añejamiento en barrica y en las decisiones de elaboración. El ron blanco presenta una menor carga sensorial de notas intensas como la madera, las especias o el caramelo, lo que le permite mantener un perfil muy fresco. Es extraordinariamente versátil: puede ser complejo y profundamente expresivo, pero al mismo tiempo suave y fácil de tomar. Ahí está precisamente su fortaleza: es un destilado que activa los sentidos, dejando que todos los matices de la caña se expresen gracias a un breve reposo en barrica. Un ron blanco bien logrado puede tener carácter, identidad y sofisticación, sin perder nunca su mayor virtud: la caña de azúcar como materia prima.
KyK: ¿Cómo ven el posicionamiento de Colombia frente a la elaboración de licores de alto calidad a nivel regional y mundial?
BG: Colombia tiene todo para ser referente de licores auténticos y de alta calidad: materias primas excepcionales, talento humano creativo, resiliente y una cultura de innovación que nos permite competir en cualquier lugar. Apenas estamos comenzando a mostrar el verdadero potencial de nuestro país en destilados. Y para eso debemos creérnosla, apoyarnos localmente, construir todos juntos y priorizar lo local. Nuestra invitación es a llenar barras, tiendas y hogares con productos colombianos de calidad mundial.
Con Monte Manglar ya logramos cuatro medallas internacionales, algunas primeras para Colombia, y ahora vamos por más: más identidad, más carácter y más presencia de nuestros licores auténticamente colombianos, aquí y en todo el mundo.