En Colombia también se hace ron blanco de calidad

KienyKe: ¿Cómo tomaron la decisión de expandirse hacia el ron?

Beto García: Fugitivos nació en 2020 con el propósito de contribuir al desarrollo y elevar el estándar de la industria local de bebidas premium. Surgimos en un mercado dominado por marcas internacionales, y donde la mayoría de propuestas nacionales solían limitarse al regionalismo, dejando de lado la innovación. Desde el inicio, la caña de azúcar ha estado en nuestro ADN: un ingrediente que conecta profundamente con nuestra identidad y cultura.

Nuestro propósito se mantiene más vivo que nunca y la caña sigue siendo nuestro ADN y el corazón de todo lo que hacemos. Por eso, anteponiendo nuestra misión y sueño decidimos expandirnos hacia el ron de caña, una categoría emblemática de Latinoamérica que nos permite generar un impacto aún mayor a nivel local y seguir poniendo a Colombia en el mapa desde la innovación y el emprendimiento, sin perder nunca nuestra identidad ni la conexión profunda con nuestra cultura.

KyK: ¿Qué lección les dejó el viche que pudieron aplicar con el ron?

BG: El Viche nos dejó enseñanzas que hoy guían cada paso de nuestra empresa. Durante cuatro años con Monte Manglar aprendimos que la honestidad, la resiliencia, la valentía y la inteligencia emocional son la base para construir una cultura sólida y sostenible como emprendedores y enfrentar cualquier desafío.

KyK: ¿Por qué apostarle al ron blanco y cuál es la diferencia, o los beneficios, sobre el negro?

BG: El ron blanco es el gran clásico del Caribe latinoamericano y una de las expresiones más auténticas del destilado de caña. Ha estado profundamente arraigado en nuestra cultura durante generaciones; sin embargo, en Colombia aún no ha recibido el reconocimiento que merece, considerando todo su potencial y valor como expresión de la caña de azúcar.

Su atractivo radica en un perfil limpio, ligero y bien definido, donde se expresa con claridad la frescura y el carácter natural de la caña de azúcar. Hoy, además, tiene un peso muy relevante en la categoría: según las estadísticas de Passport - Euromonitor International, representa cerca del 40% del consumo de ron en la región y está alineado con una tendencia global hacia bebidas más auténticas y versátiles. En contraste, según la misma fuente, en Colombia el ron blanco representa menos del 1% de la categoría de rones. Por eso quisimos re imaginarlo, creando una expresión única que sorprenda al consumidor, despierte todos los sentidos, y le devuelva el lugar que merece.

La diferencia fundamental frente al ron oscuro está en el proceso y tiempo de añejamiento en barrica y en las decisiones de elaboración. El ron blanco presenta una menor carga sensorial de notas intensas como la madera, las especias o el caramelo, lo que le permite mantener un perfil muy fresco. Es extraordinariamente versátil: puede ser complejo y profundamente expresivo, pero al mismo tiempo suave y fácil de tomar. Ahí está precisamente su fortaleza: es un destilado que activa los sentidos, dejando que todos los matices de la caña se expresen gracias a un breve reposo en barrica. Un ron blanco bien logrado puede tener carácter, identidad y sofisticación, sin perder nunca su mayor virtud: la caña de azúcar como materia prima.

KyK: ¿Cómo ven el posicionamiento de Colombia frente a la elaboración de licores de alto calidad a nivel regional y mundial?

BG: Colombia tiene todo para ser referente de licores auténticos y de alta calidad: materias primas excepcionales, talento humano creativo, resiliente y una cultura de innovación que nos permite competir en cualquier lugar. Apenas estamos comenzando a mostrar el verdadero potencial de nuestro país en destilados. Y para eso debemos creérnosla, apoyarnos localmente, construir todos juntos y priorizar lo local. Nuestra invitación es a llenar barras, tiendas y hogares con productos colombianos de calidad mundial.

Con Monte Manglar ya logramos cuatro medallas internacionales, algunas primeras para Colombia, y ahora vamos por más: más identidad, más carácter y más presencia de nuestros licores auténticamente colombianos, aquí y en todo el mundo.