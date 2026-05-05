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Mauricio Gómez Amín renunció al Senado y se va del Partido Liberal

Mar, 05/05/2026 - 17:24
El congresista dejó su curul por razones de conciencia y diferencias políticas, y anunció que se dedicará de lleno a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.
Mauricio Gómez Amín.
Créditos:
Kienyke.com

Mauricio Gómez Amín oficializó este martes su renuncia irrevocable al Congreso de la República y al Partido Liberal, en medio de la recta final de la campaña presidencial. La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al presidente del Senado, Lidio García Turbay, en la que expuso razones políticas y de conciencia.

Durante su intervención en plenaria, el ahora exsenador explicó que su salida responde a desacuerdos con la dirección de su colectividad y con el respaldo que, según él, las bancadas del Senado y la Cámara han dado a iniciativas legislativas que considera inconvenientes para el país. En ese contexto, cuestionó que dichas posturas se hayan asumido cediendo ante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Gómez Amín también señaló que su decisión está directamente relacionada con su papel como jefe de debate en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Afirmó que las exigencias de este proceso electoral requieren mayor dedicación, tiempo y presencia, lo que le impediría cumplir plenamente con sus funciones en las últimas semanas de la legislatura.

“Antes que permanecer formalmente en el Congreso sin poder cumplir a plenitud con mis responsabilidades, prefiero dar un paso al costado con respeto por la institución”, afirmó durante su intervención. Añadió que asumirá una posición de independencia política para concentrarse en la campaña, la cual describió como un movimiento que busca apartarse de las prácticas tradicionales.

La renuncia se produce en un momento de tensiones internas dentro del Partido Liberal, luego de que la colectividad decidiera respaldar la candidatura de Paloma Valencia para la primera vuelta presidencial. Esta determinación ha generado divisiones, ya que algunos dirigentes han optado por apoyar otras candidaturas.

En ese contexto, la salida de Gómez Amín se convierte en la primera renuncia significativa dentro del liberalismo relacionada con la campaña presidencial. Además, se conoció que otros sectores del partido estarían evaluando decisiones similares, en medio de versiones sobre posibles sanciones a quienes no sigan la línea oficial de la colectividad.

El ahora exsenador agradeció al Congreso, a su partido y a los ciudadanos que respaldaron su labor durante su paso por el Legislativo. Aseguró que su decisión busca actuar con coherencia frente a sus convicciones y reiteró su compromiso con el proceso democrático.

Con su salida, Gómez Amín se integra de lleno a la campaña de De la Espriella, en un escenario político marcado por reacomodos y tensiones entre las distintas fuerzas de cara a las elecciones.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
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