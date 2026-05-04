Radican objeción de conciencia en la Alianza Verde por apoyo a Iván Cepeda

Un sector disidente de la Alianza Verde radicó una objeción de conciencia ante la dirección de la colectividad para apartarse del respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, decisión que fue adoptada recientemente por la mayoría del partido. El movimiento formaliza la fractura interna que atraviesa la organización en medio del proceso electoral.

El documento fue firmado por dirigentes como la representante Catherine Juvinao y el concejal Julián Sastoque, cercanos a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López. En el texto, los firmantes apelan al artículo 18 de la Constitución Política, que consagra el derecho a no actuar en contra de la propia conciencia, para justificar su decisión de no acompañar la campaña del candidato del Pacto Histórico.

Además de invocar esta figura jurídica, los dirigentes expresaron reparos frente a varias propuestas y posturas asociadas al candidato, entre ellas la posibilidad de convocar una asamblea constituyente, la política de “paz total” y los cuestionamientos que han surgido por el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). También mencionaron diferencias frente a la dinámica de debates en campaña.

La radicación de la objeción se produce días después de que la colectividad aprobara un acuerdo programático para respaldar a Cepeda, en una votación que registró 34 votos a favor, tres en contra y una abstención. La decisión fue impulsada por el sector mayoritario del partido, cercano al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

Desde esa misma ala, la copresidenta del partido, Carolina Espitia, advirtió que quienes se aparten de la línea oficial podrían enfrentar sanciones disciplinarias. “El partido ha tomado una decisión institucional y existen mecanismos internos para tramitar este tipo de desacuerdos”, señaló en declaraciones recientes.

Sin embargo, los firmantes del documento sostienen que existen antecedentes jurídicos que respaldan su postura. Según indicaron, tribunales administrativos han reconocido la posibilidad de que los militantes de partidos políticos se aparten de decisiones colectivas por razones éticas, sin que ello implique necesariamente una falta disciplinaria.

La división no se limita a este grupo. Otras figuras de la Alianza Verde también han manifestado públicamente su desacuerdo con el respaldo a Cepeda. La representante Katherine Miranda anunció su apoyo a la candidata Paloma Valencia, mientras que otro sector ha expresado afinidad con el exgobernador Sergio Fajardo.

Desde la dirigencia del partido se ha insistido en que la decisión de apoyar a Cepeda fue tomada mediante mecanismos democráticos internos. No obstante, la radicación de la objeción de conciencia deja en evidencia una ruptura que podría tener implicaciones en la cohesión de la colectividad y en su estrategia de cara a las elecciones presidenciales.