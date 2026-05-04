¿Por qué las encuestas presidenciales dan resultados tan distintos?

Las encuestas presidenciales publicadas en los últimos días muestran resultados distintos para los mismos candidatos. La diferencia no se explica solo por el margen de error, sino por algo más básico: Invamer, GAD3, CNC, AtlasIntel y Guarumo no miden exactamente lo mismo ni lo hacen de la misma forma.

Cinco encuestas, cinco diseños distintos

La encuesta de Invamer, divulgada por Noticias Caracol y Blu Radio, fue una medición presencial en hogares. Su muestra fue de 3.800 encuestas en 149 municipios, entre ellos 24 capitales y 125 municipios no capitales. El trabajo de campo se hizo entre el 15 y el 24 de abril. En esa medición, Iván Cepeda registró 44,3 %, Abelardo de la Espriella 21,5 % y Paloma Valencia 19,8 %. La ficha técnica señala que el universo representado fueron hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos y regiones del país.

La medición de GAD3, hecha para RCN Televisión, usó otro camino. Fue una encuesta telefónica asistida por computador, conocida como CATI. La firma reportó 1.500 entrevistas nominales y un n efectivo de 1.411 entrevistas después de ponderación. El trabajo de campo fue entre el 20 y el 22 de abril, con margen de error de 2,61 %. En esta encuesta, Cepeda marcó 36 %, De la Espriella 21 % y Valencia 13 %.

El Centro Nacional de Consultoría, en su encuesta para Cambio, también hizo trabajo presencial en hogares, pero con una muestra más pequeña: 2.157 encuestas en 56 municipios. El estudio se realizó entre el 23 y el 30 de abril y tuvo margen de error nacional de 3,0 %. Una diferencia clave es que preguntó por fórmulas presidenciales, no solo por candidatos. Allí, la fórmula Iván Cepeda-Aída Quilcué obtuvo 37,2 %, Abelardo de la Espriella-José Manuel Restrepo 20,4 % y Paloma Valencia-Juan Daniel Oviedo 15,6 %.

La encuesta de AtlasIntel, contratada por Semana, fue digital. La firma usó su metodología Random Digital Recruitment, que recluta encuestados durante la navegación web en territorios geolocalizados. La muestra fue de 4.037 personas, entre el 25 y el 29 de abril, con margen de error de 2 % y nivel de confianza del 95 %. En votos válidos, es decir, excluyendo indecisos, Cepeda apareció con 38 %, De la Espriella con 29,9 % y Valencia con 21,2 %.

La encuesta de Guarumo y EcoAnalítica tuvo la muestra más grande entre estas cinco: 4.680 adultos en 74 municipios. Fue realizada de forma presencial en hogares, entre el 22 y el 29 de abril, con tarjetones que incluían fotografías de los candidatos. Su universo fueron adultos con intención de votar. En esta medición, Cepeda obtuvo 38 %, De la Espriella 23,9 % y Valencia 22,8 %.

La muestra cambia el resultado

La primera diferencia está en a quién se entrevista. Invamer mide una población amplia de mayores de edad; CNC y Guarumo introducen filtros asociados a intención de participar o votar; AtlasIntel presenta resultados en votos válidos, sin indecisos; y GAD3 parte de una base de contacto telefónico móvil. Esos universos no son equivalentes.

Esto importa porque una elección no la decide toda la población adulta, sino quienes efectivamente votan. Una encuesta puede captar mejor el clima general del país y otra puede acercarse más al electorado probable. Ninguna de las dos cosas es inútil, pero no responden exactamente la misma pregunta.

El modo de recolección también pesa

Las encuestas presenciales, como Invamer, CNC y Guarumo, suelen tener mayor control territorial y permiten seleccionar hogares en zonas específicas. Su límite es el costo, el tiempo de campo y la dificultad de cubrir más municipios.

Las telefónicas, como GAD3, son más rápidas, pero dependen de quién contesta llamadas de números desconocidos. Las digitales, como AtlasIntel, permiten levantar muestras amplias en poco tiempo, pero requieren correcciones estadísticas para compensar diferencias de acceso, respuesta y comportamiento de los usuarios en línea.

Por eso, el tamaño de la muestra no basta para decir cuál encuesta es “mejor”. Una muestra grande puede tener sesgos si no representa bien al electorado. Una muestra más pequeña puede ser más útil si está mejor diseñada territorialmente y ponderada de forma transparente.

La pregunta tampoco es igual

Otra diferencia está en la forma de preguntar. CNC mide fórmulas presidenciales completas, lo que puede mover la intención de voto si la vicepresidencia suma o resta. AtlasIntel reporta votos válidos, lo que tiende a subir los porcentajes de los candidatos porque deja por fuera a indecisos. Guarumo usa tarjetones con fotografías, mientras otras firmas presentan listados o escenarios distintos.

También cambia la lista de candidatos, la forma de ubicar el voto en blanco, la opción “ninguno” y el “no sabe/no responde”. En una campaña con muchos nombres y con una disputa cerrada por el segundo lugar, esos detalles pueden mover varios puntos.

¿Cuál debe leerse con más peso?

Decir que una encuesta “acierta mejor por ciencia” es una mala formulación. Lo más correcto es decir que una encuesta tiene mejores condiciones metodológicas cuando combina muestra probabilística, cobertura territorial clara, recolección controlada, ficha técnica completa, ponderación transparente y un buen filtro de votante probable.

Bajo ese criterio, las encuestas presenciales probabilísticas de Invamer, Guarumo y CNC tienen ventajas metodológicas frente a mediciones telefónicas o digitales, aunque no son idénticas entre sí. Invamer tiene una muestra amplia y más municipios; Guarumo tiene la muestra más grande y filtra por intención de votar; CNC pregunta por fórmulas presidenciales, lo que la hace útil pero menos comparable con encuestas que preguntan solo por candidatos.

GAD3 y AtlasIntel no deben descartarse, pero deben leerse con cautela por sus modos de recolección. La telefónica depende de la disponibilidad y disposición a contestar llamadas; la digital depende de reclutamiento en línea y de ajustes posteriores. Como advierte la Asociación Americana para la Investigación de Opinión Pública, las encuestas son estimaciones del momento, no predicciones definitivas del resultado electoral.

Lo que sí muestran en común

Pese a sus diferencias, las cinco encuestas coinciden en una tendencia general: Iván Cepeda aparece de primero y la disputa principal está en quién llega con más fuerza al segundo lugar, entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Lo que cambia es la distancia entre ellos y la lectura sobre una eventual segunda vuelta.

La primera vuelta presidencial está prevista para el 31 de mayo de 2026. Hasta entonces, las encuestas seguirán siendo fotografías parciales de la campaña, afectadas por debates, alianzas, indecisos, voto en blanco y capacidad real de movilización electoral.