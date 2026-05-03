De la Espriella defiende candidatura ante proceso del CNE por firmas

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella salió en defensa de su aspiración luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciara el estudio de una solicitud que busca revocar su inscripción, tras cuestionamientos sobre la validez de las firmas que respaldaron su candidatura.



Lea: CNE estudia solicitud de revocar candidatura de De la Espriella por firmas

La petición fue presentada por un ciudadano que argumenta que el alto número de firmas anuladas evidenciaría una posible vulneración del principio de buena fe, al considerar que se habrían radicado apoyos que no cumplían con los requisitos legales. Aunque el aspirante fue uno de los que más firmas entregó, también registró una reducción significativa tras el proceso de validación.

Frente a estos señalamientos, De la Espriella negó cualquier irregularidad y aseguró que todas las firmas fueron verificadas por la Registraduría. En un video publicado en sus redes sociales, afirmó que su candidatura “está en firme” y calificó la solicitud como un intento sin sustento jurídico para sacarlo de la contienda.

"Todas las firmas recogidas por ustedes, por el pueblo colombiano, por la gente fueron verificadas y validadas por la Registraduría Nacional en su momento y con ellas se sustentó mi aval. La inscripción fue a aceptada y respaldada por el Consejo de Estado, eso es muy importante tenerlo en cuenta. No hubo irregularidades, todo fue revisado hasta la saciedad, pese a que me querían fuera del juego", dijo De la Espriella.



También puede leer: Petro afirma que armas usadas contra civiles llegan desde Ecuador

Y agregó: "Los de siempre, los mismos de siempre siguen jugando, como saben hacerlo (...) Están desesperados porque se les van a acabar los privilegios y la hegemonía de tantos años nos los vamos a derrotar. Ahora pusieron a un calanchín a presentar una solicitud abiertamente extemporánea y absurda".

El abogado también sostuvo que detrás del proceso habría motivaciones políticas y habló de un supuesto “juego sucio” en su contra, al tiempo que pidió atención de la comunidad internacional sobre el desarrollo del proceso electoral en Colombia.

El CNE deberá analizar las pruebas y argumentos presentados por las partes antes de tomar una decisión de fondo sobre la continuidad de su candidatura.