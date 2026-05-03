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CNE estudia solicitud de revocar candidatura de De la Espriella por firmas

Dom, 03/05/2026 - 13:01
El Consejo Nacional Electoral inició la práctica de pruebas tras una denuncia que cuestiona la validez de las firmas que respaldan la candidatura de Abelardo de la Espriella.
CNE estudia solicitud de revocar candidatura de De la Espriella por firmas
Créditos:
KienyKe

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió formalmente un proceso para estudiar la posible revocatoria de la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, tras una denuncia que señala presuntas irregularidades en la recolección de firmas que respaldan su aspiración.

La decisión se da luego de una solicitud presentada por el ciudadano Marceliano Julio Fonseca Bolívar, quien alega que el movimiento Defensores de la Patria habría radicado firmas falsas o que no corresponden a los ciudadanos inscritos. Según la denuncia, estas conductas podrían constituir delitos como falsedad en documento público y fraude procesal.

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Ante la falta de pruebas iniciales, la magistrada encargada ordenó la apertura de una etapa de recolección de evidencias. En ese marco, el CNE solicitó a la Registraduría Nacional entregar los formularios de inscripción, así como el detalle del número total de firmas presentadas, las que fueron validadas y las razones de anulación de las inválidas.

Asimismo, el tribunal pidió al denunciante sustentar su solicitud con pruebas concretas, y dio un plazo tanto al movimiento como al candidato para que presenten sus descargos.

¿Qué respondió Abelardo de la Espriella?

De la Espriella respondió asegurando que su candidatura “está en firme” y que todas las firmas fueron verificadas por la Registraduría. También calificó la solicitud como un “imposible jurídico” y afirmó que no existen irregularidades en el proceso.

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El CNE deberá analizar las pruebas recolectadas antes de tomar una decisión de fondo sobre la continuidad de la candidatura.

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