El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió formalmente un proceso para estudiar la posible revocatoria de la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, tras una denuncia que señala presuntas irregularidades en la recolección de firmas que respaldan su aspiración.

La decisión se da luego de una solicitud presentada por el ciudadano Marceliano Julio Fonseca Bolívar, quien alega que el movimiento Defensores de la Patria habría radicado firmas falsas o que no corresponden a los ciudadanos inscritos. Según la denuncia, estas conductas podrían constituir delitos como falsedad en documento público y fraude procesal.



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Ante la falta de pruebas iniciales, la magistrada encargada ordenó la apertura de una etapa de recolección de evidencias. En ese marco, el CNE solicitó a la Registraduría Nacional entregar los formularios de inscripción, así como el detalle del número total de firmas presentadas, las que fueron validadas y las razones de anulación de las inválidas.

Asimismo, el tribunal pidió al denunciante sustentar su solicitud con pruebas concretas, y dio un plazo tanto al movimiento como al candidato para que presenten sus descargos.