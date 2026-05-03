Esta sería la masacre #50 en Colombia

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cúcuta, los atacantes llegaron por el Anillo Vial occidental, abrieron fuego sin mediar palabra y huyeron por la misma ruta. Testigos señalaron que las víctimas solían reunirse en ese lugar los fines de semana, sin que existieran antecedentes de conflictos.

El teniente coronel Ricardo Andrés Conde confirmó que un equipo especial de Policía Judicial e Inteligencia adelanta labores de investigación, incluyendo análisis de cámaras de seguridad y recolección de testimonios, para esclarecer los hechos y dar con los responsables.



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Las autoridades también indicaron que una de las víctimas tenía antecedentes por delitos relacionados con estupefacientes, lo que será tenido en cuenta dentro de la investigación para determinar posibles móviles del crimen.

Este hecho se suma a una reciente ola de violencia en Cúcuta y su área metropolitana, donde en las últimas semanas se han registrado múltiples ataques que han dejado varias víctimas, incluyendo menores de edad.

La muerte de López González ha generado especial conmoción en la comunidad, donde era reconocido por su liderazgo y participación en asuntos barriales. Habitantes del sector han pedido mayor presencia institucional y medidas urgentes para garantizar la seguridad en la zona.