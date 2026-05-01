El Consejo Nacional Electoral abrió una indagación preliminar contra Iván Cepeda por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña para la consulta del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025.



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El proceso busca establecer si hubo una posible vulneración de las normas que regulan los aportes económicos en campañas políticas, luego de denuncias que señalaban inconsistencias en el origen y monto de algunos recursos.

La investigación del CNE a Iván Cepeda

Según la información conocida, a la campaña habrían ingresado más de 600 millones de pesos provenientes de la empresa Samat Publicidad S.A.S., así como otros aportes adicionales de su representante legal. Los denunciantes sostienen que estas contribuciones podrían haber superado el límite permitido por la ley para donaciones individuales.

La normativa vigente establece que ningún aporte puede exceder el 10 % del total autorizado para gastos de campaña, uno de los puntos centrales que ahora analiza el organismo electoral.



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Como parte de la indagación, el CNE solicitó a distintas entidades, entre ellas la Registraduría y el Fondo Nacional de Financiación de Partidos, los reportes detallados de ingresos y gastos, así como los documentos de soporte presentados en el sistema oficial.

La investigación se da en un momento clave del calendario político, a pocas semanas de las elecciones presidenciales. Aunque la apertura de la indagación no implica una sanción, sí podría derivar en un proceso formal si se encuentran méritos suficientes para ello.