¿Qué encontró la Justicia?

El caso corresponde a Luz Mila Ferreira, quien tuvo que asumir el pago de un “stent redireccionador de flujo”, por un valor superior a 62 millones de pesos, ante la falta de respuesta de la EPS. Aunque el fallo ordenaba el reembolso en un plazo de 72 horas, la entidad no cumplió durante más de cuatro meses.

Según la jueza, al asumir como interventor de la Nueva EPS en abril de 2026, Ospina adquirió la responsabilidad de atender los procesos en curso. En ese sentido, concluyó que no existía una imposibilidad real para cumplir la orden, sino una falta de voluntad que terminó vulnerando los derechos de la paciente.



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Además de las sanciones, el despacho ordenó el cumplimiento inmediato del fallo y remitió copias a la Superintendencia Nacional de Salud para que evalúe posibles medidas contra la entidad. El caso será revisado por el Tribunal Superior de Bogotá.

El fallo también advierte que, de persistir el incumplimiento, podrían imponerse sanciones adicionales tanto al interventor como a la entidad. Este caso vuelve a poner en el centro del debate las fallas en la atención del sistema de salud y el cumplimiento de órdenes judiciales destinadas a proteger derechos fundamentales.