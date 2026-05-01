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Ordenan arresto contra Jorge Iván Ospina por desacato en Nueva EPS

Vie, 01/05/2026 - 11:42
El exalcalde de Cali fue sancionado por no acatar una orden judicial que exigía el reembolso de un dispositivo médico a una paciente.
Ordenan arresto contra Jorge Iván Ospina por desacato en Nueva EPS
Créditos:
Alcaldía de Cali

Un juez de Bogotá ordenó cinco días de arresto contra Jorge Iván Ospina por desacatar un fallo de tutela relacionado con la Nueva EPS.

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La decisión fue tomada por el Juzgado 25 Penal del Circuito, que también impuso una multa equivalente a cinco salarios mínimos. La sanción responde al incumplimiento de una orden emitida en diciembre de 2025, que obligaba a la entidad a reembolsar el costo de un dispositivo médico de alto valor a una paciente.

¿Qué encontró la Justicia?

El caso corresponde a Luz Mila Ferreira, quien tuvo que asumir el pago de un “stent redireccionador de flujo”, por un valor superior a 62 millones de pesos, ante la falta de respuesta de la EPS. Aunque el fallo ordenaba el reembolso en un plazo de 72 horas, la entidad no cumplió durante más de cuatro meses.

Según la jueza, al asumir como interventor de la Nueva EPS en abril de 2026, Ospina adquirió la responsabilidad de atender los procesos en curso. En ese sentido, concluyó que no existía una imposibilidad real para cumplir la orden, sino una falta de voluntad que terminó vulnerando los derechos de la paciente.

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Además de las sanciones, el despacho ordenó el cumplimiento inmediato del fallo y remitió copias a la Superintendencia Nacional de Salud para que evalúe posibles medidas contra la entidad. El caso será revisado por el Tribunal Superior de Bogotá.

El fallo también advierte que, de persistir el incumplimiento, podrían imponerse sanciones adicionales tanto al interventor como a la entidad. Este caso vuelve a poner en el centro del debate las fallas en la atención del sistema de salud y el cumplimiento de órdenes judiciales destinadas a proteger derechos fundamentales.

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Jorge Iván Ospina
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