El Estado colombiano realizará un acto público de perdón por la Masacre de Bojayá, en el que reconocerá su responsabilidad por una de las tragedias más graves del conflicto armado en el país.

La ceremonia, liderada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se llevará a cabo el 2 de mayo en Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, en el departamento del Chocó, en el marco del aniversario número 24 de la masacre.



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El acto responde a una orden judicial que estableció la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por no haber protegido a la población civil durante los enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc-EP y grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Durante la jornada se desarrollarán actividades de memoria y reparación simbólica, como peregrinaciones de las familias de las víctimas, actos de sanación liderados por comunidades indígenas y espacios de participación para líderes locales. También asistirán representantes de la Fuerza Pública y delegados internacionales.