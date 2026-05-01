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Más de 41 millones de colombianos podrán votar en presidenciales

Vie, 01/05/2026 - 11:07
La Registraduría informó que 41.421.973 colombianos están habilitados para votar en la primera vuelta presidencial.
Elecciones 2026
Créditos:
Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que 41.421.973 colombianos están habilitados para votar en las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, cuya primera vuelta se realizará el próximo 31 de mayo.

Del total del censo electoral, 40.007.312 ciudadanos podrán sufragar en Colombia y 1.414.661 lo harán en el exterior. Para la jornada, la entidad instalará 13.742 puestos de votación y habilitará 120.527 mesas.

De las personas aptas para votar, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres.

Votación en Colombia y el exterior

En el país, la Registraduría habilitará 118.346 mesas distribuidas en 13.489 puestos de votación. De estos, 6.010 estarán ubicados en zonas urbanas y 7.479 en áreas rurales.

En el exterior, 1.414.661 colombianos podrán votar en 253 puestos distribuidos en 67 países. La votación fuera del país iniciará el 25 de mayo y finalizará el 31 de mayo.

Según la entidad, el 31 de mayo se instalarán 2.181 mesas en el exterior, mientras que entre el 25 y el 30 de mayo estarán habilitadas 1.489.

Departamentos con mayor censo electoral

Bogotá concentra el mayor número de ciudadanos habilitados para votar, con 6.076.599 personas y 17.162 mesas. Le siguen Antioquia, con 5.448.240 ciudadanos y 15.801 mesas, y Valle del Cauca, con 3.793.190 ciudadanos y 11.087 mesas.

También se destacan Cundinamarca, con 2.335.305 personas habilitadas; Atlántico, con 2.129.515; Santander, con 1.861.932, y Bolívar, con 1.791.159.

La Registraduría recordó que los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la página web de la entidad, en el botón ‘Conoce tu lugar de votación’.

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