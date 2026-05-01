La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunciaron que quedan pocos cupos disponibles para el programa ‘Buena Paga’, una iniciativa dirigida a dueños de negocios y pequeños comercios que buscan fortalecer su historial crediticio.

El programa reconoce el buen comportamiento de pago de créditos y obligaciones financieras con incentivos de hasta $500.000 para quienes cumplan puntualmente con las primeras cuotas de su crédito.

Según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la estrategia está dirigida a personas que estén iniciando o consolidando su historial crediticio en el sistema financiero formal.

¿Cómo funciona el incentivo?

La mecánica del programa establece que los comerciantes que paguen a tiempo las primeras tres cuotas de su crédito podrán recibir un incentivo económico en la quinta cuota. Este apoyo busca aliviar el flujo de caja de los pequeños negocios.

“Esta es una estrategia concreta para respaldar a quienes están haciendo bien las cosas: pagar a tiempo no solo evita problemas, también genera beneficios. Queremos que más comerciantes puedan crecer con herramientas financieras formales y accedan a mejores condiciones para fortalecer sus negocios”, explicó Julián Arévalo, subdirector de Financiamiento e Inclusión Financiera de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Además del incentivo económico, ‘Buena Paga’ ofrece talleres de educación financiera y busca facilitar mejores condiciones de crédito a futuro. En total, la meta es beneficiar a 3.000 comerciantes en Bogotá.

Requisitos para postularse

Las personas interesadas deben demostrar la existencia de su negocio mediante RUT, registro de la Cámara de Comercio de Bogotá o certificado de proveedor.

También deben no haber tenido créditos superiores a $2.500.000 en el último año y solicitar un crédito productivo entre $500.000 y $8.500.000, con un plazo mínimo de seis meses.

Las inscripciones están habilitadas en la página de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Los cupos son limitados y están próximos a agotarse.