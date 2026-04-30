Lechonería en Suba era centro de drogas: Policía captura a cuatro personas

En medio de controles rutinarios en la localidad de Suba, en Bogotá, la Policía Nacional logró la captura de cuatro personas señaladas de participar en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, tras intervenir un establecimiento de venta de alimentos donde presuntamente se dosificaban sustancias ilícitas.

El procedimiento se llevó a cabo como parte de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”, en la que participaron unidades del Grupo Antiextorsión y del CAI Aures, quienes adelantaban labores de verificación en el sector cuando detectaron comportamientos inusuales dentro del local.

Le puede interesar: Protestas Emberá en Bogotá: denuncian uso de menores en disturbios y bloqueos

Según el reporte oficial, varias personas presentes en el lugar intentaron evadir los controles policiales al notar la presencia de los uniformados, lo que generó sospechas y llevó a una intervención inmediata al interior del establecimiento.

Durante la inspección, los agentes encontraron evidencia que indicaría la posible manipulación y distribución de drogas. Sobre una bandeja metálica se hallaron distintas sustancias listas para ser dosificadas, lo que confirmaría la hipótesis de un punto de expendio encubierto en el negocio de comidas.

Incautan marihuana, cocaína y otras drogas

En el operativo fueron incautados cerca de cuatro kilos de marihuana, así como otras sustancias como cocaína, tusi, anfetaminas, dosis de LSD y frascos de ketamina. Además, las autoridades encontraron elementos utilizados para la dosificación de los estupefacientes.

También fueron decomisados varios equipos móviles que serán analizados por las autoridades, con el fin de establecer posibles vínculos con redes de microtráfico o identificar contactos relacionados con la comercialización de estas sustancias en la zona.

Capturados quedaron en manos de la Fiscalía

Las cuatro personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las autoridades avanzan en el proceso judicial para definir su situación legal.

También le puede interesar: Capturan en Venezuela a sospechosa del feminicidio de Carolina Flores

La Policía Nacional reiteró que continuará adelantando operativos en distintos puntos de la ciudad para combatir el microtráfico y fortalecer la seguridad ciudadana. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia.

Estas acciones buscan desarticular puntos de expendio ilegales y prevenir el impacto del tráfico de drogas en los entornos urbanos de Bogotá.