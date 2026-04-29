Desde la madrugada del miércoles 29 de abril entrarán en vigencia nuevos ajustes en la movilidad sobre la avenida 68, específicamente en el tramo correspondiente al grupo 7 de obra, a la altura del puente vehicular ubicado frente a Cafam Floresta. Las modificaciones hacen parte del avance de uno de los frentes más extensos del proyecto y buscan facilitar la ejecución de trabajos clave sin afectar la capacidad vial actual.

Entre las principales medidas se encuentra el cierre del carril derecho en el costado oriental de la carrera 68, en sentido sur–norte, en el tramo comprendido entre la calle 94 y la carrera 65A. Este ajuste permitirá intervenir la calzada suroriental, donde se adelantan obras para el tráfico mixto, así como la construcción de redes pluviales y de alcantarillado.

Adicionalmente, el puente vehicular cambiará su sentido de circulación. A partir de la implementación de la medida, los vehículos que lo utilicen deberán transitar en dirección sur a norte. Este cambio busca optimizar la movilidad en medio de las intervenciones, sin generar mayores afectaciones para los conductores.

Pese a los cierres puntuales, las autoridades aclararon que no habrá reducción en el número de carriles disponibles. Se mantendrán habilitados tres carriles por cada sentido, tal como funcionan actualmente, con el fin de evitar congestiones adicionales en este corredor vial de alta circulación.