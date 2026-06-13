Elecciones en Perú: partido de Sánchez hace colecta para anular mesas

Juntos por el Perú, el partido político del izquierdista Roberto Sánchez, quien se juega voto a voto la Presidencia de Perú con la derechista Keiko Fujimori, realizó una colecta popular para recaudar fondos y buscar la anulación de 1.700 mesas de votación que, según la colectividad, beneficiarían a su rival tras presuntas irregularidades.

Con el escrutinio al 98,388 %, apenas 7.916 votos separan a Fujimori, quien gana la segunda vuelta presidencial con el 50,022 % de los sufragios, de Sánchez, que obtiene el 49,978 %.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizó ayer el conteo de las actas pendientes. Sin embargo, los peruanos aún están a la espera de que los jurados especiales electorales (JEE) concluyan la revisión de 1.495 actas impugnadas.

Pedido de anulación de mesas

Juntos por el Perú presentó un recurso para invalidar 1.751 mesas de sufragio en Lima y en las regiones norteñas de Lambayeque, Amazonas y Áncash. Según el partido, en esas zonas se habrían presentado presuntas irregularidades y una supuesta manipulación de actas que favorecería a Fuerza Popular, la colectividad de Fujimori.

De acuerdo con el documento, el partido identificó “indicios graves, concordantes y sistemáticos”, además de patrones repetitivos de votación en beneficio directo de Fuerza Popular en distritos de esos departamentos.

En Perú, anular una mesa electoral cuesta 1.375 soles, equivalentes a unos 404 dólares. Precisamente este viernes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó el pedido de anulación presentado por JP, debido a que la colectividad no había completado el pago requerido, que asciende a 2,4 millones de soles, cerca de 705.000 dólares.

Colecta para financiar el proceso

Este sábado, a través de sus redes sociales, el partido izquierdista hizo un llamado a la solidaridad de sus simpatizantes para que realicen donaciones económicas destinadas a financiar el proceso de anulación de mesas.

“Su solidaridad es fundamental para continuar con la defensa del voto popular y afrontar los gastos del proceso ante las instancias electorales correspondientes”, indicó JP. La colectividad también aclaró que toda la información sobre dichos pagos se difunde únicamente a través de sus cuentas oficiales.

En ese sentido, pidió a los seguidores de Sánchez “no dejarse sorprender con cuentas falsas” y verificar siempre los datos antes de realizar cualquier aporte.

“Con su solidaridad lograremos pagar los gastos para la defensa de nuestra victoria popular ante el JNE”, agregó Juntos por el Perú.

EFE