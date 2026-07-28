Terremoto de magnitud 7,1 sacude el sur de Japón y deja al menos un muerto

Al menos una persona murió, unas 80 resultaron heridas y se teme que otras 30 permanezcan atrapadas tras el derrumbe de un centro comercial en el sur de Japón. La emergencia se registró después de que un terremoto de magnitud 7,1 sacudiera la prefectura de Kumamoto.

Una persona fue encontrada en una vivienda derrumbada en la ciudad de Yatsushiro y trasladada a un hospital, donde falleció posteriormente, según informó la agencia japonesa Kyodo, que citó a la Policía de Kumamoto.

Por su parte, la cadena de televisión NHK reportó que unas 80 personas recibían atención médica en la localidad de Hikawa, situada en el distrito de Yatsushiro. La Policía de la prefectura también informó que intenta contactar a nueve personas cuyo paradero se desconoce.

Temen que 30 personas estén atrapadas

Un centro comercial de la zona sufrió una explosión que provocó el colapso del segundo piso del edificio. De acuerdo con la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón, cerca de 30 empleados permanecen desaparecidos y se teme que estén bajo los escombros.

Aeon Mall, empresa operadora del establecimiento ubicado en la localidad de Kashima, señaló que la explosión ocurrió después de que empleados y clientes evacuaran el edificio. Las imágenes divulgadas por NHK muestran parte de una pared desprendida y el techo de la estructura colapsado.

Aunque en un primer momento las autoridades japonesas no habían confirmado víctimas mortales, la primera ministra, Sanae Takaichi, informó a través de la red social X que se registraron heridos, derrumbes de edificios, daños en carreteras e incendios.

Entre las afectaciones materiales se encuentran el desplome de parte del muro del reconocido castillo de Kumamoto y la caída de una enorme chimenea en una fábrica papelera, según imágenes difundidas por NHK.

El terremoto también dejó 48.000 hogares sin electricidad en la prefectura. Sin embargo, las autoridades indicaron que no se han detectado anomalías en dos centrales nucleares cercanas.

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, informó que 3.600 miembros de las Fuerzas de Autodefensa fueron desplegados para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

El sismo alcanzó la máxima intensidad

El terremoto ocurrió a las 4:27 p. m., hora local, y tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, según la Agencia Meteorológica de Japón. La entidad emitió inicialmente una alerta de tsunami, que posteriormente fue retirada.

El movimiento alcanzó el nivel máximo de la escala sísmica japonesa, compuesta por siete niveles y enfocada en medir la intensidad del movimiento sobre la superficie y su capacidad destructiva.

Es la primera vez que se registra esta intensidad desde el terremoto que golpeó la península de Noto en 2024 y dejó cerca de 400 muertos.

Kumamoto ya había sido escenario, en 2016, de un devastador terremoto de magnitud 7 que causó la muerte de más de 200 personas.

Japón está situado sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Por esta razón, el país registra terremotos con relativa frecuencia y cuenta con infraestructuras diseñadas especialmente para resistir este tipo de movimientos.