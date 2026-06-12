La música que durante décadas ha acompañado fiestas familiares, encuentros campesinos y celebraciones populares tendrá por fin un escenario propio en la capital. El Concejo de Bogotá aprobó la creación del Festival Carranguero de Bogotá, un evento que busca convertir a la ciudad en un punto de encuentro para una de las expresiones culturales más representativas del país.

La iniciativa, impulsada por el concejal Andrés García Vargas, busca reconocer el valor de la carranga como parte de la identidad cultural bogotana y rendir homenaje a miles de familias que mantienen vivas sus raíces campesinas.

Aunque muchos asocian este género musical con Boyacá, su presencia en Bogotá es profunda. La ciudad alberga comunidades enteras que crecieron escuchando carranga y que han transmitido esta tradición de generación en generación.

Un homenaje a las raíces rurales de la capital

El nuevo festival también pondrá la mirada sobre la ruralidad bogotana, especialmente en localidades como Sumapaz, considerada la zona rural más grande de la capital y una de las más importantes del país.

Según los promotores del proyecto, el objetivo es reconocer el aporte que las comunidades campesinas han hecho a la construcción cultural de Bogotá y abrir espacios para que nuevas generaciones conozcan una tradición que sigue vigente.

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Además de las presentaciones musicales, el festival buscará impulsar la participación de artistas, agrupaciones y gestores culturales, fortaleciendo el relevo generacional dentro de la música carranguera.

Un encuentro para celebrar la memoria y la tradición

La iniciativa tendrá un componente especial dirigido a las personas mayores, quienes han sido protagonistas en la preservación de esta expresión cultural.

La idea es que el festival se convierta en un espacio de encuentro donde la música sirva como puente entre generaciones y permita compartir historias, costumbres y tradiciones que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Con esta aprobación, Bogotá suma un nuevo evento a su agenda cultural y abre las puertas para que la carranga, considerada por muchos la banda sonora del campo colombiano, tenga una celebración propia en la capital.