Galán se reunió con la fiscal general: estos fueron los cinco temas que abordaron

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunió con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para presentar cinco propuestas orientadas a agilizar la judicialización de capturados y fortalecer la respuesta contra las organizaciones criminales.

En el encuentro también participaron magistrados, exmagistrados y expertos en derecho penal. La fiscal general manifestó su disposición a continuar la discusión de las iniciativas en mesas de trabajo.

Procesos judiciales y cámaras privadas

La primera propuesta busca reducir el tiempo entre la captura en flagrancia y la sentencia, con el propósito de agilizar las decisiones judiciales y disminuir la reincidencia.

Galán también planteó fortalecer los sistemas de información judicial para que los jueces puedan consultar el historial de capturas e imputaciones de una persona cuando deban definir una medida de aseguramiento.

Otro de los puntos consiste en facilitar el acceso de la Policía Nacional a cámaras privadas de vigilancia cuando las grabaciones puedan contribuir a identificar vehículos, reconstruir hechos o ubicar a los responsables de un delito.

Según el alcalde, los trámites administrativos actuales pueden retrasar la obtención de este material y afectar las investigaciones.

Bandas criminales e inteligencia artificial

La cuarta propuesta plantea reforzar las herramientas relacionadas con el delito de concierto para delinquir, para que los cabecillas de las organizaciones criminales respondan por los delitos cometidos por los integrantes de las estructuras que dirigen.

El último punto contempla incorporar inteligencia artificial para agilizar los trámites de captura y legalización. Galán afirmó que actualmente varios policías deben permanecer custodiando a los detenidos mientras avanzan estos procedimientos, lo que reduce la disponibilidad de uniformados para labores de vigilancia.

Las propuestas no dependen únicamente de la Alcaldía de Bogotá, pues algunas requieren ajustes en el funcionamiento del sistema judicial o cambios legislativos.

Como siguiente paso, la Fiscalía y los participantes del encuentro avanzarán en mesas de discusión. Galán también informó que habló con Iván Cancino, ministro de Justicia designado, quien expresó su interés en revisar las iniciativas después de asumir el cargo el próximo 7 de agosto.