El sonido de una llave abierta ya no significa lo mismo en Bogotá.

Después de haber vivido restricciones en el servicio y semanas enteras pendientes del nivel de los embalses, la ciudad entendió que el agua puede dejar de ser una certeza. Ahora, ante la probabilidad de un nuevo Fenómeno de El Niño, esa memoria vuelve a convertirse en una advertencia.

Los centros internacionales de predicción climática estiman una probabilidad del 82 % de que El Niño surja entre mayo y julio de 2026. El escenario se fortalecería hacia finales del año, con una posibilidad del 96 % de consolidación entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.

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Para Bogotá, esto podría traducirse en menos lluvias, temperaturas más altas, mayor presión sobre el sistema hídrico y condiciones favorables para incendios forestales. Sin embargo, el fenómeno también puede traer madrugadas más frías, heladas y un aumento de enfermedades respiratorias.

La ciudad asegura estar mejor preparada que en episodios anteriores. La verdadera prueba será demostrar que la prevención funciona antes de que vuelvan la escasez, el humo y las alertas.

El agua vuelve al centro de la conversación

El Niño es un fenómeno natural de variabilidad climática asociado al calentamiento anormal de las aguas del Pacífico tropical. Ese cambio modifica los patrones atmosféricos globales y, en regiones como el Caribe y la zona Andina colombiana, suele reducir las precipitaciones y aumentar las temperaturas.

En Bogotá, sus efectos no se medirán únicamente en grados centígrados. También se sentirán en los embalses, las quebradas, los humedales, los cerros y los hogares que dependen diariamente de una infraestructura hídrica vulnerable a los periodos prolongados de sequía.

La ciudad llega a este escenario con una ventaja: los embalses del centro del país han mostrado señales de recuperación. Pero tener mejores reservas no elimina el riesgo.

El impacto de El Niño no depende solamente de su intensidad. También está determinado por el estado del sistema de abastecimiento, la capacidad de reacción de las instituciones y el comportamiento de millones de ciudadanos.

El agua almacenada hoy puede perderse rápidamente si disminuyen los aportes y el consumo se mantiene elevado. Por eso, el desafío estratégico consiste en evitar que la recuperación de los embalses produzca una falsa sensación de tranquilidad.

El riesgo cambiará de lugar

El Fenómeno de El Niño no afectaría a toda Bogotá de la misma manera ni al mismo tiempo.

Las proyecciones indican que entre julio y septiembre el déficit de lluvias podría estar entre el 40 % y el 80 % en el norte de la ciudad. Posteriormente, entre octubre y diciembre, esa reducción se desplazaría hacia el sur.

Esto obliga a pensar la prevención desde el territorio. Una estrategia única para toda la capital podría quedarse corta frente a riesgos que cambian según la localidad, el tipo de ecosistema, la temperatura y la disponibilidad de agua.

En algunas zonas, la preocupación principal será la vegetación seca y la posibilidad de incendios. En otras, podrá ser la calidad del aire, la caída de árboles, las afectaciones sobre cultivos o la exposición de poblaciones vulnerables a cambios extremos de temperatura.

El Distrito mantiene bajo observación 16 escenarios de riesgo relacionados con el fenómeno. Entre ellos aparecen los incendios forestales, los vendavales, las emergencias por árboles caídos, el deterioro ambiental, los problemas de salud pública y las presiones sobre la infraestructura urbana.

Los cerros pueden volver a encender las alarmas

Los incendios forestales representan uno de los riesgos más visibles y peligrosos.

Durante los periodos secos, la vegetación pierde humedad y se convierte en material altamente combustible. En esas condiciones, una fogata, una colilla, una quema o una chispa pueden desencadenar una emergencia capaz de avanzar rápidamente por los cerros.

El problema no termina cuando se apagan las llamas.

Los incendios destruyen cobertura vegetal, afectan la fauna, deterioran el suelo y liberan partículas que empeoran la calidad del aire. El humo puede viajar hasta zonas residenciales y agravar enfermedades respiratorias, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones médicas previas.

La respuesta no puede depender únicamente de los bomberos. También exige monitoreo, alertas tempranas, vigilancia ambiental y una ciudadanía que reporte cualquier columna de humo o conducta de riesgo.

Prevenir un incendio siempre será menos costoso que apagarlo.

Más calor durante el día, más frío en la madrugada

Uno de los efectos menos conocidos de El Niño es que no todo se reduce a días calurosos.

La disminución de la nubosidad puede favorecer una mayor radiación solar durante el día, pero también una pérdida acelerada de calor durante la noche. Esto puede generar madrugadas especialmente frías y aumentar el riesgo de heladas en las áreas rurales.

Las variaciones extremas pueden traducirse en más enfermedades respiratorias, casos de hipotermia y afectaciones para quienes viven o trabajan a la intemperie.

Por eso, la preparación debe incluir medidas de autocuidado, vigilancia epidemiológica y atención prioritaria a las poblaciones más expuestas.

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El fenómeno climático se convierte así en un problema social. No todos los habitantes tienen la misma capacidad para soportar una reducción del agua, una ola de calor o una madrugada de frío intenso.

Bogotá busca anticiparse

La Alcaldía Mayor y las entidades distritales trabajan de manera conjunta en seguridad hídrica, gestión del riesgo, protección ambiental, infraestructura y salud pública.

El objetivo es reducir la vulnerabilidad de la ciudad antes de que las condiciones más secas se consoliden.

Las acciones incluyen seguimiento a los embalses, vigilancia de escenarios de incendio, monitoreo ambiental, preparación de organismos de emergencia, capacitación y difusión de recomendaciones para hogares, empresas y sectores económicos.

También se creó un micrositio que reúne información sobre los riesgos, la preparación institucional, los mitos asociados a El Niño y las decisiones que puede tomar la ciudadanía.

La coordinación es clave, pero tendrá que traducirse en resultados concretos. Una ciudad preparada no es la que produce más informes, sino la que evita que una amenaza anunciada termine convertida en crisis.

Bájele, evite y mídase

La estrategia distrital resume parte de sus recomendaciones en tres palabras: Bájele, evite y mídase.

Bájele al consumo innecesario de agua y energía. Evite las quemas, las fogatas y cualquier práctica que pueda provocar incendios. Mídase en el uso de recursos que podrían escasear durante los periodos más secos.

Son mensajes sencillos para un desafío complejo.

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Una ducha más corta, una fuga reparada o una llave cerrada pueden parecer decisiones menores. Sin embargo, cuando se multiplican por millones de hogares, ayudan a disminuir la presión sobre los embalses.

Lo mismo ocurre con la prevención de incendios. Reportar humo, no arrojar colillas y evitar quemas en áreas rurales puede impedir una emergencia de grandes proporciones.

La verdadera prueba será actuar antes

Bogotá está mejor preparada, pero eso no significa que sea invulnerable.

La ciudad conserva la experiencia de los episodios anteriores, cuenta con mayor información y tiene tiempo para anticiparse. La ventaja puede perderse si las autoridades reaccionan tarde o si la ciudadanía vuelve a consumir como si el agua fuera infinita.

El Niño pondrá a prueba la infraestructura, los sistemas de emergencia y la capacidad institucional. Pero, sobre todo, medirá qué tanto aprendió Bogotá.

La próxima crisis no comienza cuando baja el nivel de un embalse o cuando se incendia un cerro. Comienza mucho antes, cuando las señales están a la vista y nadie cambia sus decisiones.

Esta vez, la ciudad tiene la oportunidad de actuar antes de volver a contar cada gota.