América Latina presencia una acelerada transformación económica impulsada por la tecnología, y Colombia se alista para asumir el liderazgo de este movimiento. Durante una semana completa, Bogotá se convertirá en la capital de la innovación regional al acoger el Colombia Tech Week 2026 (10 al 16 de agosto) y el Colombia Tech Fest 2026 (13 y 14 de agosto), eventos diseñados para conectar startups, gigantes corporativos, universidades y fondos de inversión global.

De las conversaciones a los negocios de alto impacto

A diferencia de los encuentros tradicionales del sector, esta iniciativa nace con un enfoque orientado a la acción y a la generación directa de oportunidades de negocio. El principal atractivo radica en conectar las necesidades de transformación de grandes corporativos con la velocidad de innovación de las startups.

El encuentro reunirá a líderes clave del panorama emprendedor y tecnológico, tales como Diego Caicedo (CEO de Revolut Colombia), Alonso Noriega (TikTok Latam), Gabriela Tafur (Idilio TV), Santiago Suárez (CEO de Addi), Felipe Villamarín (Cofundador de Rappi) y Yuri Musnikv (CTO de In-Drive), además de altos ejecutivos de multinacionales como Oracle, Terpel, Grupo Bolívar, Colsubsidio, Porsche, Deel, Jeeves y Dialectica.

"Colombia está más que lista para convertirse en el nuevo hub de tecnología de América Latina. Tenemos una ubicación estratégica, talento emprendedor, resiliencia y la capacidad de competir globalmente." — Fundadora de Colombia Tech Week

Inteligencia Artificial: prioridad estratégica de la industria

La Inteligencia Artificial (IA) se perfila como el gran eje transversal de la agenda, abordada no como una simple tendencia, sino como una herramienta clave para transformar sectores clave como finanzas, salud, comercio, educación y telecomunicaciones.

"Las grandes empresas tenemos procesos de transformación que muchas veces toman tiempo. Las startups, en cambio, son ágiles y dinámicas. Espacios como este nos permiten acercarnos a soluciones para resolver problemas reales y acelerar nuestra transformación." — Juan Bottia, Gerente de Innovación de Colsubsidio

Por su parte, Daniel Guzmán, Chief Strategy & Innovation Officer de Claro Colombia, resaltó que la conectividad y la infraestructura son aceleradores clave del crecimiento económico cuando responden directamente a las necesidades operativas de personas y empresas.

Liderazgo femenino como motor de competitividad

El evento también pondrá foco en fortalecer la presencia de las mujeres en la industria tecnológica, abriendo espacios de networking directo con fundadoras, ejecutivas e inversionistas para cerrar brechas de acceso a capital y posiciones de liderazgo.

"Cada vez somos más protagonistas en el ecosistema tecnológico. Hemos visto mujeres que abrieron camino, demostraron que sí era posible y hoy están inspirando a nuevas generaciones de emprendedoras." — María José Echeverri, Cofundadora de Colombia Tech

Con más de 250 eventos simultáneos, Bogotá se prepara para demostrar que Colombia no solo acoge la tecnología, sino que lidera el mapa de inversión y aceleración empresarial en América Latina.