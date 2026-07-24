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¿Debe evacuar? Alcaldía de Bogotá explica cómo hacerlo de forma segura

Mantener la calma, usar las escaleras y llegar al punto de encuentro puede reducir los riesgos durante una emergencia.
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Créditos:
Alcaldía de Bogotá

Una evacuación no consiste únicamente en abandonar un lugar. Hacerlo de manera desordenada, correr o ignorar las rutas establecidas puede aumentar el peligro durante un sismo, un incendio o cualquier otra emergencia.

Por eso, la Alcaldía de Bogotá recomienda prepararse con anticipación, mantener la calma y seguir siempre las indicaciones de los organismos de emergencia. Contar con un plan claro puede marcar la diferencia al momento de proteger la vida. 

Mantenga la calma y no salga corriendo

Ante una orden de evacuación, evite correr, gritar o empujar. Desplácese de manera organizada por las rutas señalizadas y preste atención a las instrucciones de brigadistas, autoridades y organismos de socorro.

Si se presenta un sismo, no intente salir mientras la tierra todavía se está moviendo. La recomendación es protegerse, mantenerse alejado de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer, y evacuar cuando finalice el movimiento o las autoridades lo indiquen. 

  • Utilice las escaleras

La Alcaldía advierte que los ascensores no deben usarse durante una emergencia ni inmediatamente después. Pueden detenerse, quedar sin energía o representar un riesgo para quienes estén en su interior.

La salida debe hacerse por las escaleras y siguiendo la ruta de evacuación establecida. También es importante mantener libres corredores, puertas y accesos para facilitar el desplazamiento de todas las personas.

  • Diríjase al punto de encuentro

Cada familia, empresa o comunidad debe establecer previamente un punto de encuentro seguro. Una vez allí, verifique que todos hayan evacuado e informe a los organismos de emergencia si falta alguna persona.

No regrese a la edificación por objetos personales ni intente ingresar para buscar a alguien. El retorno solo debe hacerse cuando las autoridades confirmen que el lugar es seguro.

  • Ayude a quienes necesiten apoyo

Durante la evacuación se debe prestar especial atención a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes tengan dificultades para desplazarse.

El plan familiar o institucional debe definir con anticipación quién será responsable de acompañarlos y qué ruta utilizarán para salir de manera segura.

  • Prepárese antes de una emergencia

La Alcaldía de Bogotá recomienda que cada hogar cuente con un plan de emergencia, responsabilidades asignadas y un kit con agua, alimentos no perecederos, botiquín, linterna, radio de baterías y medicamentos necesarios. 

También es fundamental conocer las salidas, practicar la ruta y consultar información oficial. La preparación permite actuar con mayor rapidez y evitar decisiones impulsivas cuando se presenta una situación de riesgo.

Evacuar de forma segura no es correr: es mantener la calma, seguir el plan y proteger a quienes están alrededor.

Alcaldía de Bogotá
Evacuación
Emergencia
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