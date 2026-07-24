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Bogotá tendrá alumbrado inteligente para reforzar la seguridad

La ciudad comenzará a implementar luminarias con inteligencia artificial, cámaras, sensores y botones de pánico. El proyecto entrará en operación a finales de 2026.
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Créditos:
Alcaldía de Bogotá

Bogotá avanza en la modernización de su red de alumbrado público con un sistema inteligente que, además de iluminar las calles, permitirá fortalecer la seguridad y mejorar la respuesta ante emergencias.

La iniciativa, que estará en funcionamiento a finales de 2026, contempla la instalación de luminarias equipadas con cámaras, sensores, botones de pánico y herramientas de inteligencia artificial, conectadas a un sistema de videoanalítica para apoyar el trabajo de las autoridades.

 

Según explicó Luis Arley Castiblanco, vicepresidente de Empresas y Gobierno de ETB, la tecnología permitirá detectar en tiempo real situaciones como hurtos, porte de armas o actos de vandalismo, enviando alertas automáticas a los centros de monitoreo para agilizar la reacción de los organismos de emergencia.

El proyecto también facilitará el monitoreo del estado de la infraestructura de alumbrado, permitiendo identificar fallas o daños sin depender únicamente de los reportes de la ciudadanía.

De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), entre 2025 y lo corrido de 2026 se han atendido más de 24.000 reportes relacionados con daños o robo de infraestructura de alumbrado público. Cada luminaria vandalizada representa un costo superior a 1,3 millones de pesos entre reposición y recuperación.

Con esta estrategia, el Distrito busca transformar parte de la red de alumbrado en una herramienta tecnológica para mejorar la seguridad, optimizar el mantenimiento de las luminarias y fortalecer la vigilancia en el espacio público.

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