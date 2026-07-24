Bogotá tendrá alumbrado inteligente para reforzar la seguridad

Bogotá avanza en la modernización de su red de alumbrado público con un sistema inteligente que, además de iluminar las calles, permitirá fortalecer la seguridad y mejorar la respuesta ante emergencias.
La iniciativa, que estará en funcionamiento a finales de 2026, contempla la instalación de luminarias equipadas con cámaras, sensores, botones de pánico y herramientas de inteligencia artificial, conectadas a un sistema de videoanalítica para apoyar el trabajo de las autoridades.
Según explicó Luis Arley Castiblanco, vicepresidente de Empresas y Gobierno de ETB, la tecnología permitirá detectar en tiempo real situaciones como hurtos, porte de armas o actos de vandalismo, enviando alertas automáticas a los centros de monitoreo para agilizar la reacción de los organismos de emergencia.
El proyecto también facilitará el monitoreo del estado de la infraestructura de alumbrado, permitiendo identificar fallas o daños sin depender únicamente de los reportes de la ciudadanía.
De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), entre 2025 y lo corrido de 2026 se han atendido más de 24.000 reportes relacionados con daños o robo de infraestructura de alumbrado público. Cada luminaria vandalizada representa un costo superior a 1,3 millones de pesos entre reposición y recuperación.
Con esta estrategia, el Distrito busca transformar parte de la red de alumbrado en una herramienta tecnológica para mejorar la seguridad, optimizar el mantenimiento de las luminarias y fortalecer la vigilancia en el espacio público.