Bogotá tendrá alumbrado inteligente para reforzar la seguridad

Según explicó Luis Arley Castiblanco, vicepresidente de Empresas y Gobierno de ETB, la tecnología permitirá detectar en tiempo real situaciones como hurtos, porte de armas o actos de vandalismo, enviando alertas automáticas a los centros de monitoreo para agilizar la reacción de los organismos de emergencia.

El proyecto también facilitará el monitoreo del estado de la infraestructura de alumbrado, permitiendo identificar fallas o daños sin depender únicamente de los reportes de la ciudadanía.

De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), entre 2025 y lo corrido de 2026 se han atendido más de 24.000 reportes relacionados con daños o robo de infraestructura de alumbrado público. Cada luminaria vandalizada representa un costo superior a 1,3 millones de pesos entre reposición y recuperación.

Con esta estrategia, el Distrito busca transformar parte de la red de alumbrado en una herramienta tecnológica para mejorar la seguridad, optimizar el mantenimiento de las luminarias y fortalecer la vigilancia en el espacio público.