Incautan 370 kilos de cocaína que iban rumbo a Bogotá

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía incautó 370 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en un vehículo tipo carrotanque por la vía Bogotá–Girardot, en el sector de Fusagasugá, Cundinamarca.

Como resultado del operativo, las autoridades capturaron al conductor del automotor, quien quedó a disposición de las autoridades competentes.

La cocaína estaría avaluada en más de $3.200 millones

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el cargamento incautado supera los 3.200 millones de pesos. La droga, al parecer, habría sido enviada desde el departamento del Cauca y tenía como destino final la ciudad de Bogotá.

El estupefaciente era transportado bajo la modalidad de ocultamiento dentro del carrotanque

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