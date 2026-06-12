Incautan 370 kilos de cocaína que iban rumbo a Bogotá

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía incautó 370 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en un vehículo tipo carrotanque por la vía Bogotá–Girardot, en el sector de Fusagasugá, Cundinamarca.
Como resultado del operativo, las autoridades capturaron al conductor del automotor, quien quedó a disposición de las autoridades competentes.
La cocaína estaría avaluada en más de $3.200 millones
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el cargamento incautado supera los 3.200 millones de pesos. La droga, al parecer, habría sido enviada desde el departamento del Cauca y tenía como destino final la ciudad de Bogotá.
El estupefaciente era transportado bajo la modalidad de ocultamiento dentro del carrotanque
También puede leer: ¿Por qué Invamer no hará encuesta de segunda vuelta presidencial?
Según informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, la captura se llevó a cabo en el peaje de Chinauta, jurisdicción del municipio de Fusagasugá, donde los uniformados detectaron la sustancia ilícita.
La cocaína fue hallada en paquetes de 10 kilos, algunos de ellos marcados con logos y distintivos ilegales, de acuerdo con el reporte oficial.
Tras el resultado operativo, el gobernador Rey reconoció el trabajo de la Policía en la lucha contra el narcotráfico.
“Mi reconocimiento y agradecimiento al coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca, y a todos los hombres y mujeres de la institución por su compromiso permanente con la seguridad de los ciudadanos”, señaló el mandatario departamental.
Las autoridades destacaron que este operativo representa un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes hacia el centro del país.
También puede leer: Mundial 2026: ¿a qué horas canta Katy Perry y debutan Estados Unidos y Canadá?