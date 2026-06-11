Ojo con la ley seca en Bogotá: inicia antes de la votación

La Alcaldía de Bogotá anunció que mantendrá la ley seca durante el fin de semana de la segunda vuelta presidencial. La medida restringirá la venta y el consumo de licor desde la tarde del viernes 19 de junio hasta el mediodía del lunes 22.

Horarios y restricciones de la medida

Bogotá tendrá ley seca desde las 6:00 p. m. del viernes 19 de junio hasta las 12:00 m. del lunes 22 de junio, con motivo de la jornada de segunda vuelta presidencial que se realizará el domingo 21 de junio de 2026.

La decisión fue informada por Gustavo Quintero Ardila, secretario Distrital de Gobierno, quien explicó que la medida se adoptó tras revisar el comportamiento de la ciudad durante la primera vuelta presidencial. Según el funcionario, el objetivo es concentrar las capacidades del Distrito y de la Policía de Bogotá en la seguridad de la jornada electoral.

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Durante ese periodo quedará restringida la venta, comercialización y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales. La prohibición también aplicará para el consumo de licor en espacios públicos, por lo que bares, tiendas, supermercados, restaurantes y otros negocios deberán acogerse a la restricción mientras esté vigente.

La Alcaldía señaló que la decisión busca garantizar un proceso electoral sin alteraciones de orden público. Aunque la medida afecta principalmente a comercios que venden licor y a ciudadanos que planeaban actividades durante el fin de semana, el Distrito la presenta como parte del dispositivo preventivo para la jornada de votación.

Sanciones y controles durante el fin de semana

Quienes incumplan la ley seca se exponen a medidas correctivas contempladas en la normativa de convivencia. Para este tipo de restricciones electorales, las sanciones pueden incluir multas económicas, decomiso de bebidas alcohólicas y actuaciones de las autoridades de Policía, según el caso.

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La medida llega en medio de los preparativos para la votación del domingo 21 de junio, cuando los ciudadanos habilitados deberán acudir a las urnas para definir la Presidencia de la República. La jornada electoral en Colombia se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., horario en el que también rigen controles especiales en los puestos de votación.

Además de la restricción al licor, el Distrito informó que adelanta mesas preventivas con colectivos y entidades locales para revisar actividades programadas durante ese fin de semana. La intención es evitar cruces con eventos urbanos, optimizar el uso del espacio público y facilitar el despliegue de las autoridades.