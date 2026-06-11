Cepeda denuncia a De la Espriella por presuntos vínculos con paramilitares

Durante la rueda de prensa, Cepeda señaló presuntas relaciones de De la Espriella con siete exjefes paramilitares, con base en declaraciones rendidas ante distintas instancias judiciales. Entre ellos mencionó a Salvatore Mancuso, excomandante de las AUC condenado a 40 años de prisión por la justicia colombiana, quien habría dicho que conocía al abogado desde la infancia.

También se refirió a alias “Ernesto Báez”, quien, según Cepeda, habría recurrido a los servicios de De la Espriella para acercar sectores sociales a las AUC. Además, citó el caso de alias “Juancho Dique”, por el cual la Corte Suprema habría ordenado en 2021 investigar al abogado por una presunta intermediación en una oferta de dinero para que el exjefe paramilitar guardara silencio ante Justicia y Paz.

Cepeda mencionó además a alias “comandante Barbie”, a quien De la Espriella habría representado jurídicamente y con cuyos familiares tendría presuntos vínculos empresariales.

También citó señalamientos de alias “el Tuso”, quien lo habría acusado de pedir 4.000 millones de pesos a paramilitares para influir en decisiones judiciales, y de alias “Macaco”, caso en el que, según el candidato, De la Espriella habría intervenido en la elección del fiscal Mario Germán Iguarán para favorecer a paramilitares.