Cepeda denuncia a De la Espriella por presuntos vínculos con paramilitares

El candidato presidencial Iván Cepeda anunció que presentará una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella, también aspirante a la Presidencia, ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional por presuntos vínculos con estructuras paramilitares.
Según explicó en rueda de prensa, las acciones judiciales estarían relacionadas con presunto concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito. Cepeda aclaró que esta denuncia no corresponde a acciones anteriores contra De la Espriella, sino que incluiría nuevos elementos documentales y testimoniales.
“A partir de los documentos que hemos consultado podría eventualmente esclarecerse si De la Espriella perteneció directamente y actuó como parte de las AUC”, afirmó el candidato.
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Señalamientos sobre FIPAZ
De acuerdo con Cepeda, los presuntos vínculos se habrían dado, entre otros escenarios, a través de la Fundación Iniciativas por la Paz, conocida como FIPAZ, organización creada a comienzos de este siglo y que tuvo como presidente a De la Espriella.
Según el candidato, esta fundación participó en el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero también habría actuado antes de ese proceso. Además, sostuvo que FIPAZ fue señalada por la Comisión de la Verdad como un instrumento asociado al paramilitarismo.
Cepeda también afirmó que, en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia relacionada con el Bloque Central Bolívar, se hizo referencia al papel de esta organización, que habría sido financiada por las AUC y también habría servido como financiadora de esa estructura armada.
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Relación de De la Espriella con exjefes paramilitares
Durante la rueda de prensa, Cepeda señaló presuntas relaciones de De la Espriella con siete exjefes paramilitares, con base en declaraciones rendidas ante distintas instancias judiciales. Entre ellos mencionó a Salvatore Mancuso, excomandante de las AUC condenado a 40 años de prisión por la justicia colombiana, quien habría dicho que conocía al abogado desde la infancia.
También se refirió a alias “Ernesto Báez”, quien, según Cepeda, habría recurrido a los servicios de De la Espriella para acercar sectores sociales a las AUC. Además, citó el caso de alias “Juancho Dique”, por el cual la Corte Suprema habría ordenado en 2021 investigar al abogado por una presunta intermediación en una oferta de dinero para que el exjefe paramilitar guardara silencio ante Justicia y Paz.
Cepeda mencionó además a alias “comandante Barbie”, a quien De la Espriella habría representado jurídicamente y con cuyos familiares tendría presuntos vínculos empresariales.
También citó señalamientos de alias “el Tuso”, quien lo habría acusado de pedir 4.000 millones de pesos a paramilitares para influir en decisiones judiciales, y de alias “Macaco”, caso en el que, según el candidato, De la Espriella habría intervenido en la elección del fiscal Mario Germán Iguarán para favorecer a paramilitares.
Las solicitudes de Cepeda a la justicia
Cepeda pidió que la Fiscalía reactive las investigaciones para determinar el grado de presunto involucramiento de De la Espriella con organizaciones paramilitares. También anunció que acudirá ante la Corte Penal Internacional al considerar que algunos de los hechos denunciados podrían estar relacionados con delitos contemplados en el Estatuto de Roma.
Finalmente, aseguró que buscará el acompañamiento de organizaciones de víctimas para activar mecanismos que permitan que De la Espriella comparezca ante la justicia y responda por los señalamientos expuestos.
El anuncio de Cepeda se produce en la recta final de la campaña presidencial, a pocos días de que los colombianos vuelvan a las urnas para definir la segunda vuelta. En ese contexto, una medición publicada por Atlas Intel se ubica a De la Espriella por encima de su contendor, con 52,2 % de intención de voto, frente al 44,5 % registrado por Cepeda.
El panorama electoral viene marcado por los resultados del 31 de mayo, cuando De la Espriella ganó la primera vuelta con 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,78 %. Cepeda, por su parte, pasó al balotaje tras alcanzar 9,7 millones de apoyos, correspondientes al 40,98 %.