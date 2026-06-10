¿Cómo es el proceso para suspender a un presidente en Colombia?

La posibilidad de suspender al presidente Gustavo Petro abrió un debate jurídico y político en el país, luego de que Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, ordenara una suspensión provisional en su contra por presunta participación indebida en política.

¿Quién tiene la competencia para suspender al presidente?

Sin embargo, la medida fue cuestionada por distintos sectores, ya que, según la Constitución, apartar temporalmente a un jefe de Estado es competencia del Senado de la República, conforme al artículo 194 de la Carta Política.

Además, en Colombia, el presidente cuenta con fuero constitucional. Esto significa que no puede ser investigado, acusado, juzgado o suspendido como cualquier otro funcionario público. Cualquier proceso en su contra debe pasar primero por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, encargada de estudiar las denuncias y adelantar la etapa inicial.

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El proceso para una suspensión presidencial

Si la Comisión encuentra mérito, el caso puede avanzar a la Cámara de Representantes, que examina el expediente y debe decidir, por mayoría absoluta, si formula una acusación formal.

Luego, el expediente debe llegar al Senado de la República. El punto clave está en el artículo 175 de la Constitución, que señala que la suspensión solo ocurre cuando la acusación es públicamente admitida por el Senado.

Por eso, no basta con una investigación, una denuncia o una orden dentro de la Comisión de Acusaciones para suspender a un mandatario.

Los antecedentes en Colombia

En Colombia, ningún presidente ha sido suspendido, destituido o inhabilitado mientras ocupa el cargo. Uno de los antecedentes más recordados es el del expresidente Ernesto Samper, investigado en el marco del Proceso 8.000.

Su caso llegó hasta la plenaria de la Cámara de Representantes, que en 1996 terminó absolviéndolo, por lo que el expediente no avanzó al Senado.

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