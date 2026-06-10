Petro defiende ante la ONU que ningún país sea bloqueado

El presidente Gustavo Petro defendió este miércoles, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, la necesidad de que ningún país sea sometido a bloqueos, incluidos los del Golfo, Irán, Cuba y Venezuela.

“Ningún pueblo debe ser bloqueado, ni Catar ni Emiratos Árabes Unidos, ni Baréin, por la guerra en el Golfo. Ni Irán, ni Cuba, ni Venezuela. Nadie, porque también eso causa violencia entre los pueblos”, afirmó el mandatario colombiano durante su réplica a Estados Unidos.

Petro hizo estas declaraciones en medio de un debate sobre la búsqueda de soluciones en Oriente Medio, convocado por Colombia, que este mes ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad.

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Petro pidió diálogo entre civilizaciones

El mandatario también aludió al arresto en Caracas del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de fuerzas estadounidenses; al cerco de Washington a los puertos iraníes ante la negativa a desbloquear el estrecho de Ormuz; y al bloqueo petrolero que el presidente Donald Trump ordenó recrudecer contra Cuba para presionar a las autoridades de la isla.

Además, Petro reprochó que Jennifer Locetta, representante suplente de Estados Unidos ante la ONU, criticara las comparaciones que él hizo entre el nazismo y las guerras en Oriente Medio, y sostuvo que debe haber “diálogo entre civilizaciones”.

El presidente colombiano alabó “los esfuerzos de Trump” en relación con Gaza, pero advirtió a Locetta que están fracasando porque no se han orientado bien.

“Está fracasando por lo siguiente, y quiero que usted tome nota: el diálogo entre civilizaciones no implica la eliminación de una civilización”, aseveró. Petro también afirmó que “no hay civilización maligna” y añadió: “Toda la humanidad es el pueblo elegido de Dios”.

En ese sentido, reclamó que cualquier exigencia de renunciar a las armas nucleares “debe aplicarse a todos los países, no solo a algunos”, y pidió retomar los esfuerzos para eliminarlas progresivamente.

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