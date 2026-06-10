Radican tutela contra la prohibición a De la Espriella de usar símbolos patrios

La tutela busca que la Corte Suprema de Justicia revise la decisión adoptada por el Tribunal, al considerar que las medidas provisionales podrían afectar los derechos fundamentales del candidato, entre ellos el acceso a la información veraz, la participación política y la igualdad.

De acuerdo con el documento radicado por la defensa, la decisión judicial tendría implicaciones directas en el desarrollo de la campaña presidencial, especialmente en la recta final de la contienda electoral.

La decisión del Tribunal de Bogotá

La acción judicial surge luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara retirar de las plataformas digitales de la campaña el material publicitario en el que se empleen símbolos patrios o elementos asociados con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con un plazo de 24 horas.

Además, deberán abstenerse de utilizar símbolos como la bandera de Colombia, el escudo nacional y consignas de campaña como “Firmes por la Patria” y “Defensores de la patria”. Según la decisión, estos materiales retirados deberán ser remitidos al Consejo Nacional Electoral.

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