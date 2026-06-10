Hasta esta semana, Gloria Arizabaleta era una congresista con bajo perfil mediático. Su nombre rara vez aparecía en los grandes titulares nacionales. Sin embargo, una decisión tomada desde la Comisión de Acusación la convirtió en una de las protagonistas inesperadas de la recta final de la campaña presidencial.

Abogada, representante a la Cámara por el Valle del Cauca e integrante del Pacto Histórico, Arizabaleta llegó al Congreso después de una trayectoria en entidades del Estado y en distintos escenarios de la vida pública. Pero más allá de su experiencia profesional, su nombre ha estado ligado durante años a uno de los grandes protagonistas de la política colombiana: Roy Barreras.

Durante mucho tiempo compartieron vida personal y proyectos políticos. De hecho, Arizabaleta hizo parte de procesos políticos cercanos al hoy candidato presidencial y fue considerada una figura de confianza dentro de ese sector. Con el paso de los años, ambos tomaron caminos distintos y las diferencias terminaron marcando distancia.

Paradójicamente, hoy vuelve a aparecer en el centro de una historia política que inevitablemente toca el nombre de Barreras.

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Desde la presidencia de la Comisión de Acusación, Arizabaleta firmó la decisión que ordena la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política. La medida generó un inmediato terremoto jurídico y político, no solo por afectar al jefe de Estado, sino porque proviene de una congresista que hace parte de la misma coalición política que respaldó su llegada al poder.