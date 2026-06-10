Comisión de Acusaciones ordena suspender al presidente Petro

Se trata de una medida inédita en el país. La decisión fue tomada por la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones, quien además hace parte del partido Fuerza de la Paz, colectividad que integró la coalición del Pacto Histórico.

Según lo conocido, la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro estaría vigente hasta el próximo 21 de junio, a las 4:00 de la tarde, momento en el que se cerrarán las urnas de la segunda vuelta presidencial.

Controversia jurídica por la decisión

Sin embargo, la decisión ha generado controversia jurídica y política. Sectores críticos han señalado que la Constitución, en su artículo 194, establece que este tipo de determinaciones frente al jefe de Estado corresponden al Senado de la República.

Además, el proceso debe surtir varias etapas: primero, la investigación en la Comisión de Acusaciones; luego, el estudio del caso en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se decide por mayoría absoluta; y solo después de ese trámite el expediente pasa al Senado.

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Críticas desde sectores políticos

Figuras como el concejal y representante a la Cámara electo Daniel Briceño han cuestionado la decisión y han señalado que podría tratarse de una estrategia política y de un “autogolpe blanco” para favorecer la campaña de Iván Cepeda.