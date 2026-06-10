Las autoridades buscan a Winder Alexis Moreno, señalado de protagonizar un presunto caso de maltrato contra una niña de 4 años en Sibaté, Cundinamarca. Para lograr su captura, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicarlo.

El caso ha causado indignación luego de que se conociera un video en el que se observa al hombre, presuntamente, golpeando, estrujando y gritándole a la menor, hija de su pareja sentimental. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron rechazo entre ciudadanos y autoridades.

"En Soacha no habrá refugio para quienes atenten contra nuestros niños y niñas", afirmó el alcalde Sánchez Perico al anunciar la recompensa.

Video de presunto maltrato a niña de 4 años causa indignación

La grabación, que circula ampliamente en redes sociales, muestra lo que sería una agresión física y verbal contra la menor. Las imágenes provocaron llamados para que las autoridades aceleren la búsqueda del señalado agresor y adelanten las acciones judiciales correspondientes.

Mientras tanto, organismos de protección a la infancia y autoridades locales activaron los protocolos para garantizar la atención integral de la niña.

¿Quién es Winder Alexis Moreno y por qué lo buscan?

Las autoridades identificaron a Winder Alexis Moreno como el hombre señalado de agredir a la hija de su pareja sentimental. Tras conocerse el caso, la Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales a las que haya lugar.

El señalado agresor permanece prófugo y es buscado por las autoridades en diferentes sectores de la región.

Soacha ofrece $10 millones de recompensa

Ante la gravedad del caso, el alcalde de Soacha anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien suministre información que permita ubicar y capturar a Moreno.

"Si está escondido en Soacha, necesitamos la ayuda de la ciudadanía para ubicarlo", expresó el mandatario.

Asimismo, aseguró que el municipio colaborará con las autoridades para garantizar que el señalado agresor responda ante la justicia. "Ofrecemos una recompensa de $10 millones por información que permita su captura. Ayúdennos a capturarlo. Todo el peso de la ley contra este violentador", agregó.

Policía activó rutas de atención para la menor

La Policía Metropolitana de Soacha informó que atendió de manera inmediata el caso reportado en Sibaté y activó las rutas institucionales de protección para la menor.

La niña recibió valoración médica y acompañamiento psicosocial, mientras avanzan las actuaciones para el restablecimiento de sus derechos.

Además, la institución confirmó que el adulto señalado será vinculado a las investigaciones judiciales que se adelantan por estos hechos. "La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y bienestar de la niñez y adolescencia", señaló la entidad.

Autoridades mantienen la búsqueda del señalado agresor

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier información que permita ubicar a Winder Alexis Moreno.

El caso continúa bajo investigación y se ha convertido en uno de los episodios de presunto maltrato infantil que más rechazo ha generado en los últimos días en Cundinamarca.

La información suministrada por la ciudadanía será recibida bajo reserva y podría ser clave para lograr la captura del hombre señalado de agredir a la menor de 4 años.