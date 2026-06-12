Raúl Jiménez marcó el segundo gol de México en el triunfo 2-0 ante Sudáfrica, en el partido inaugural del Mundial 2026. El hecho puso en el foco en su historia, la cual está marcada por una grave lesión en la cabeza, años de espera y la muerte reciente de su padre.

El primer gol del Mundial 2026 quedó en los pies de Julián Quiñones, pero el segundo también dejó una historia propia. Raúl Jiménez, delantero de la selección de México, anotó ante Sudáfrica el tanto que cerró la victoria del equipo anfitrión en el debut del torneo.

El gol llegó en el segundo tiempo, después de un centro desde la derecha de Roberto Alvarado. Jiménez apareció en el área y remató de cabeza para ampliar la ventaja mexicana. La jugada tuvo un peso adicional: fue su primer gol en una Copa del Mundo, después de haber disputado tres mundiales sin poder marcar.

Un gol que llegó después de años de espera

Jiménez, de 35 años, había estado en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En esas participaciones no logró consolidarse como titular ni estrenarse como goleador mundialista. En 2026, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, llegó como una de las referencias ofensivas de México.

La celebración mostró el contexto personal del momento. Tras marcar, el delantero levantó las manos hacia el cielo y dedicó el gol a su padre, Raúl Jiménez Vega, fallecido tres meses antes del Mundial. Según ESPN, su padre había expresado durante la Copa Oro 2025 que a su hijo todavía le faltaba anotar en una Copa del Mundo.

Ese detalle convirtió el gol en algo más que una estadística. Para Jiménez, fue el cierre de una espera deportiva y familiar que atravesó buena parte de su carrera con la selección mexicana.

Le puede interesar: El primer gol del Mundial lo marcó un colombiano que juega para México

La lesión que puso en riesgo su carrera

La historia reciente del delantero también está marcada por el golpe que sufrió el 29 de noviembre de 2020, cuando jugaba con el Wolverhampton en la Premier League. En un partido contra el Arsenal, chocó su cabeza con la del defensor David Luiz y tuvo que ser atendido de urgencia.

El diagnóstico fue una fractura de cráneo. Jiménez fue operado y pasó varios meses fuera de las canchas. Su regreso al fútbol se dio con un protector en la cabeza, una imagen que desde entonces quedó asociada a su carrera.

La lesión no solo interrumpió su momento en Inglaterra. También cambió la forma en que se miraba su futuro deportivo. El delantero volvió a competir, pero atravesó nuevas lesiones, pérdida de continuidad y una participación difícil en Qatar 2022, donde México quedó eliminado en fase de grupos.

Por eso, el gol contra Sudáfrica tuvo una lectura distinta. No fue solo el segundo tanto del partido inaugural, sino el primero de Jiménez en el escenario que le había sido esquivo durante más de una década.

Con la victoria 2-0, México comenzó el Grupo A con tres puntos. Su próximo partido será contra Corea del Sur, el 18 de junio, en Guadalajara. Para Jiménez, el reto inmediato será sostener la titularidad y convertir ese gol en el punto de partida de su cuarto Mundial.