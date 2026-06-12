Tras un memorable día de inauguración del Mundial en México, el planeta fútbol posa sus ojos sobre Norteamérica en un arranque histórico que, por primera vez, verá acción simultánea en múltiples países. El torneo más grande de la historia rompe fuegos con una doble cartelera espectacular donde el color de las ceremonias de apertura y la pasión de los primeros partidos oficiales encenderán la fiesta.

Tanto en suelo canadiense como en territorio estadounidense, la expectativa está por las nubes para ver el debut de las selecciones de casa. A continuación, le dejamos la guía definitiva con los horarios exactos de los shows de inauguración y los pitazos iniciales en cada sede para que no te pierdas ni un solo segundo del arranque de la Copa del Mundo.

En Canadá

• Show de Apertura será a la 12:30 p. m. (Hora de Colombia) en el estadio de Toronto. Contará con la presentación de artistas como Michael Bublé y Alanis Morissette.

• Partido debut: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina a las 2:00 p. m., hora de Colombia.

Estados Unidos

• Show de Apertura: previo al encuentro, aproximadamente a las 6:30 p. m. de Colombia. Contará con la presentación de artistas como Lisa y Katy Perry.

• Partido debut: Estados Unidos vs. Paraguay a las 8:00 p. m. de nuestro país.

Estos eventos los podrá ver por los canales de televisión RCN, Caracol y DSports.