 Mundial 2026
Inicio
Fútbol

Mundial 2026: ¿a qué horas canta Katy Perry y debutan Estados Unidos y Canadá?

Vie, 12/06/2026 - 08:05
El segundo día del Mundial contará con shows musicales y partidos de fútbol imperdibles. Le contamos.
Katy Perry, artista que cantará en el show del Mundial 2026.
Créditos:
KienyKe.

Tras un memorable día de inauguración del Mundial en México, el planeta fútbol posa sus ojos sobre Norteamérica en un arranque histórico que, por primera vez, verá acción simultánea en múltiples países. El torneo más grande de la historia rompe fuegos con una doble cartelera espectacular donde el color de las ceremonias de apertura y la pasión de los primeros partidos oficiales encenderán la fiesta.

Tanto en suelo canadiense como en territorio estadounidense, la expectativa está por las nubes para ver el debut de las selecciones de casa. A continuación, le dejamos la guía definitiva con los horarios exactos de los shows de inauguración y los pitazos iniciales en cada sede para que no te pierdas ni un solo segundo del arranque de la Copa del Mundo.

En Canadá

• Show de Apertura será a la 12:30 p. m. (Hora de Colombia) en el estadio de Toronto. Contará con la presentación de artistas como Michael Bublé y Alanis Morissette. 

• Partido debut: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina a las 2:00 p. m., hora de Colombia. 

Estados Unidos

• Show de Apertura: previo al encuentro, aproximadamente a las 6:30 p. m. de Colombia. Contará con la presentación de artistas como Lisa y Katy Perry. 

• Partido debut: Estados Unidos vs. Paraguay a las 8:00 p. m. de nuestro país. 

Estos eventos los podrá ver por los canales de televisión RCN, Caracol y DSports.  

Mundial 2026
Canadá
Estados Unidos
Katy Perry
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
¿Por qué Colombia casi siempre elige presidente en año de Mundial?
¿Por qué Colombia casi siempre elige presidente en año de Mundial?
Colombia suele elegir presidente en año de Mundial. La razón no está en el fútbol, sino en el calendario electoral.
Mundo
Meta sufrió una caída mundial: usuarios reportan fallas en Facebook e Instagram
Meta sufrió una caída mundial: usuarios reportan fallas en Facebook e Instagram
Usuarios reportaron fallas en Facebook y Instagram este viernes. Meta informó que trabaja en una solución.
Bogotá
Incautan 370 kilos de cocaína que iban rumbo a Bogotá
Cocaína
De acuerdo con las autoridades, el cargamento incautado supera los 3.200 millones de pesos.
Fútbol
Raúl Jiménez: el gol del Mundial que llegó después de estar al borde de la muerte
Raúl Jiménez: el gol del Mundial que llegó después de estar al borde de la muerte
Raúl Jiménez marcó el segundo gol de México en el Mundial 2026 tras superar una fractura de cráneo y la muerte de su padre.