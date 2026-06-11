 Mundial 2026
Inicio
Radar K

El primer gol del Mundial lo marcó un colombiano que juega para México

Jue, 11/06/2026 - 14:53
Julián Quiñones hace historia al ser el primer colombiano en marcar el gol de un Mundial, pero para México.
Julián Quiñones, el colombiano que marcó para México en el Mundial.
Créditos:
KienyKe.

Mientras millones de personas seguían la inauguración del Mundial 2026, un detalle pasó casi desapercibido para muchos colombianos: el primer gol de la Copa del Mundo no lo marcó una estrella europea ni una figura histórica del fútbol mexicano. Lo hizo Julián Quiñones, un hombre nacido en Nariño, Colombia.

La imagen tiene una carga simbólica enorme. El primer grito de gol del torneo más importante del planeta salió de los pies de un colombiano que encontró en México la oportunidad que el fútbol colombiano nunca terminó de darle.

Quiñones no llegó al Mundial como una casualidad. Construyó su carrera lejos de los reflectores nacionales. Creció futbolísticamente en México, se convirtió en figura de la liga local, ganó títulos, se nacionalizó y terminó vistiendo la camiseta verde. Allí lo valoraron, lo proyectaron y le dieron un espacio que terminó transformando su historia.

La pregunta inevitable es cuántos talentos colombianos han tenido que buscar reconocimiento fuera del país para alcanzar su mejor versión. El caso de Quiñones no es el primero ni será el último. La diferencia es que esta vez ocurrió frente a los ojos de todo el planeta.

Mientras Colombia observa el Mundial desde la distancia, un colombiano de nacimiento escribió la primera línea de la historia de la Copa. Lo hizo representando otra bandera, pero llevando consigo un origen que nadie puede borrar.

El fútbol moderno ya no se explica únicamente por la nacionalidad que aparece en un pasaporte. También habla de oportunidades, de procesos, de quién apuesta por los jugadores cuando todavía no son estrellas.

Por eso el primer gol del Mundial deja una reflexión que va más allá del marcador. A veces los países exportan mucho más que futbolistas. Exportan talento que termina brillando donde alguien decidió creer en él.

Y en esta ocasión, el primer protagonista de la Copa del Mundo nació en Colombia, pero fue México quien terminó convirtiéndolo en figura mundial.

Creado Por
Adriana Bernal
México
Mundial 2026
Julián Quiñones
Radar K – KienyKe.com. Contenido protegido por derechos de autor. Prohibida su reproducción, adaptación o distribución sin autorización expresa.
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Guayacán llega a importante festival internacional
Guayacán
Luego de cerrar su exitosa gira por Europa, Guayacán Orquesta se alista para llegar al SalsaFest Veracruz.
Bogotá
Ley seca desde el viernes en Bogotá: así regirá por elecciones
Ojo con la ley seca en Bogotá: inicia antes de la votación
Bogotá tendrá ley seca del 19 al 22 de junio por la segunda vuelta presidencial. Conozca horarios, restricciones y sanciones.
Radar K
El primer gol del Mundial lo marcó un colombiano que juega para México
Julián Quiñones, el colombiano que marcó para México en el Mundial.
Julián Quiñones hace historia al ser el primer colombiano en marcar el gol de un Mundial, pero para México.
Política
Advierten posibles conflictos de interés por la triple nacionalidad de De la Espriella
Abelardo de la Espriella
Juristas señalan que su nacionalidad estadounidense podría ser un obstáculo para la presidencia.