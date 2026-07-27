Bogotá impulsa 328 emprendimientos con nueva convocatoria

La Alcaldía Mayor de Bogotá abrió la convocatoria “2600 Generación Llega Alto”, una iniciativa que busca conformar un banco de elegibles para seleccionar y acompañar hasta 328 emprendimientos y empresas de Bogotá-Región durante los próximos tres años. El programa contará con una inversión de $20.000 millones.

La convocatoria está dirigida a emprendimientos de base científica y tecnológica, conocidos como DeepTech; startups de alto impacto; micro, pequeñas y medianas empresas con necesidades de innovación, y grandes compañías interesadas en fortalecer sus procesos de transformación y competitividad.

Acompañamiento especializado para los seleccionados

Los proyectos elegidos recibirán un diagnóstico inicial que permitirá diseñar una ruta de acompañamiento personalizada, de acuerdo con sus necesidades y nivel de desarrollo.

Entre los beneficios se encuentran el acceso a laboratorios especializados, transferencia y vigilancia tecnológica, asesoría en propiedad intelectual, mentorías, apoyo para el levantamiento de capital, internacionalización y conexiones entre empresas y startups.

Así será el proceso de selección

El proceso contará con tres etapas. En la primera, los participantes deberán postularse y acreditar el cumplimiento de los requisitos para ingresar al banco de elegibles.

Posteriormente, deberán presentar una propuesta técnica que será evaluada por un comité. Finalmente, los proyectos seleccionados comenzarán su ruta de acompañamiento y fortalecimiento empresarial.

La convocatoria hace parte del piloto del Campus 2600, una plataforma de ciencia, tecnología e innovación que proyecta abrir su infraestructura física en 2028.

El programa es desarrollado por la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Agencia Atenea y la Cámara de Comercio de Bogotá, con el apoyo de Compensar y Cafam.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el 3 de agosto de 2026. Los interesados podrán consultar los requisitos, beneficios y condiciones de participación en los canales oficiales de la Agencia Atenea.