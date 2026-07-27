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Cuatro policías siguen desaparecidos durante operativo en Cauca

Los uniformados perdieron comunicación mientras buscaban un dron institucional en una zona de difícil acceso del municipio de El Tambo. La Fuerza Pública mantiene un amplio operativo para dar con su paradero.
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La incertidumbre crece en el departamento del Cauca tras la desaparición de cuatro integrantes de la Policía Nacional durante un operativo en zona rural del municipio de El Tambo.

Los uniformados desaparecidos son un mayor y tres patrulleros, quienes, según información conocida por el Ministerio de Defensa, perdieron comunicación mientras realizaban la búsqueda de un dron institucional utilizado para labores de vigilancia sobre varios vehículos que se movilizaban en el sector del cerro Santana.

Desde el momento en que se perdió el contacto, la Fuerza Pública intensificó las labores de búsqueda con operaciones por tierra y aire para establecer el paradero de los policías.

La preocupación aumenta debido a las complejas condiciones de seguridad que enfrenta esta zona del Cauca, donde tienen presencia grupos armados ilegales y con frecuencia se registran acciones contra la Fuerza Pública.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las circunstancias de la desaparición ni si los uniformados fueron víctimas de algún ataque. Las operaciones continúan mientras se espera información oficial sobre su ubicación y estado de salud.

Policía Nacional
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